Vi står i en energipolitisk spagat

Nå må det handles, slik at vi kan få kraft til det grønne skiftet.

Behovet for kraft i Bergensregionen er prekært, mener innsenderne. Havvindturbiner til den flytende havvindparken Hywind Tampen monteres på Sløvåg.

Marit Warncke Administrerende direktør, Bergen Næringsråd

Jon Askeland Fylkesordførar, Vestland

Finn Gunnar Nielsen Leder, Bergen Offshore Wind Centre

Owe Hagesæther Administrerende direktør, GCE Ocean Technologies

Norge skal elektrifisere sokkelen for å kutte utslipp og samtidig bygge opp nye grønne og kraftkrevende industrier som batterier, hydrogen og prosessindustri. Er det mulig å si «ja takk, begge deler»? Kanskje. Men da må det et taktskifte til.

Man skulle tro at Vestland, det desidert største kraftproduserende fylket i Norge, skulle ha nok elektrisitet til å håndtere begge deler. Men nei, bare i Bergensregionen er mange industriprosjekter stoppet opp som følge av at Statnett ikke kan garantere elektrisk kraft til disse prosjektene.

Det er altså ikke mangel på kraft, men mangel på kraftoverføring som nå stopper det grønne skiftet i Bergensregionen. I dag tar det om lag ti år med konsesjonsrunder og utbygging før man får på plass den helt nødvendige tredje kraftlinje til Kollsnes, utenfor Bergen.

Situasjonen er så prekær at Norge står i spagat der vi ikke kan gjøre begge deler samtidig, forsyne ny industri og elektrifisere sokkelen.

Mens norske politikere og reguleringsmyndighetene jobber for å finne en løsning på denne spagaten, står næringslivet allerede klar til å bedre situasjonen. Equinor, sammen med leverandører på Vestlandet, har de siste to årene sammenstilt verdens største flytende havvindpark.

Equinors Dudgeon havvindpark utenfor England.

I løpet av året skal Hywind Tampen, med elleve flytende turbiner, forsyne Snorre- og Gullfaks-feltene i Nordsjøen med elektrisk kraft. Med dette produseres det cirka 0,4 TWh, eller behovet til 16.000 eneboliger.

Nå har Equinor lansert Trollvind, en havvindpark vest for Bergen. Med en produksjon ti ganger større enn Hywind Tampen vil havvindparken levere mer kraft enn noe annet flytende vindkraftverk i verden.

Illustrasjon over Equinors Trollvind-planer. Det må bygges mange slike om regjeringen skal nå sine havvind-mål, skriver innsenderne.

Men dette er på langt nær nok. For å nå regjeringens mål om 30 GW havvind i 2040, må det bygges ut to vindparker av størrelsen til Trollvind hvert år i årene fremover. Industrigiganter står i kø for å pøse inn milliarder i norsk havvind, men det mangler ferdig utredede havvindområder.

2012 var sist Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslo områder til utredning for havvind. Ingen av de 15 områdene ble foreslått utenfor Vestland fylke.

I dag er behovet for kraft i Bergensregionen så prekært at NVE i sin pågående utredning av nye havvindområder må foreslå havvindparker med kabler til bergensområdet. Selv om havvindparker kan bidra til mer kraft til elektrifisering av oljeplattformer og til ny grønn landindustri, så vil det ta tid og ikke være nok.

Rask utbygging av en tredje kraftlinje til Kollsnes er ubestridelig hvis planene for ny industri i regionen skal realiseres. Behandlingstiden for utbygging av havvind og nett må kunne reduseres med flere år, slik strømnettutvalget mener er mulig, uten at dette skal gå på bekostning av nødvendige og gode demokratiske prosesser og viktige fiskeriinteresser.

Strømnettutvalgets innstilling ga noen gode anslag. Nå må det handles, slik at vi kan få kraft til det grønne skiftet og komme ut av spagaten.