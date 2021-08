Venstre har gitt opp kampen for et bedre Norge

Å påstå at vanlige folk har det bra, viser hvorfor det trengs en ny regjering.

Benjamin Jakobsen er Arbeiderpartiets ungdomskandidat i Hordaland til stortingsvalget.

Benjamin Jakobsen Ungdomskandidat for Arbeiderpartiet i Hordaland

«Vanlige folk har det ganske bra», skriver Venstre-medlem Per-Arne Hvidsten Larsen i BT 27. august. Han virker mer opptatt av å skryte over Venstres innsats etter åtte år i regjering, enn å snakke om hvordan de faktisk tenker å løse de utfordringene samfunnet står overfor.

Venstre har derimot mye å svare for ved dette valget. For bare fire år siden lovte Venstre velgerne sine å ikke gå i regjering med Fremskrittspartiet. Så gjorde de det.

Nå gir de statsstøtte til bloggen HRS, som sprer muslimhat og konspirasjonsteorier. De har også vært med på å innskrenke kvinners rettigheter, da de ble med på Erna Solbergs politiske spill med abortloven for å beholde KrF på sitt lag.

I 2017 gikk Venstre i regjering sammen med Høyre og Frp. På bildet presenterer daværende Frp-leder Siv Jensen, statsminister Erna Solberg (H) og daværende Venstre-leder Trine Skei Grande den politiske plattformen som fikk navnet Jeløya-plattformen.

Venstre har sammen med Høyre stemt for en rekke usosiale kutt. Det har blitt mye dyrere å ha barn i barnehage. Det har kommet kutt i statlig støtte for multihandikappede uføre og kronisk syke. Kutt i skolefruktordningen og brillestøtten for svaksynte barn.

Venstre har gitt oss åtte år med en regjering som har gitt mer til dem som har mest fra før, mens vanlige folk har sakket akterut. De har privatisert og kuttet i velferden vår, og de har svekket tryggheten i arbeidslivet.

Vanlige folk har det ganske bra, my ass.

La denne setningen heller bli en påminnelse om hvor viktig dette valget er, om hvorfor det er på høy tid med en ny retning.

Venstre har en næringsminister som gladelig deler ut folk sine skattepenger i koronastøtte til store utenlandske selskaper som tar dem ut i utbytte.

Venstre har en kulturminister som innimellom selfiene rekker å bli utskjelt av en kultursektor som har alvorlige problemer etter halvannet år med pandemi.

Venstre har en partileder og utdanningsminister som avskilter lærere, og som forsøkte å hasteinnføre et såkalt «fremtidsfag» uten historie, religion, naturfag og samfunnsfag. Før hun etter masse press fra skolesektoren skrotet ideen.

Venstres ministere, her representert ved kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og kultur- og likestillingsminister Abid Raja, har ikke imponert, mener Benjamin Jakobsen.

Arbeiderpartiet mener vi løser de store oppgavene best i fellesskap. Noe av det fineste med Norge er den velferdsstaten vi har klart å bygge sammen. En velferdsstat som sikrer alle en utdanning, og gratis helsehjelp når vi blir syke. I motsetning til Venstre er ikke vi fornøyd med tingenes tilstand. Vi mener at velferden til vanlige folk kan bli enda bedre.

Arbeiderpartiets neste steg er gratis SFO for alle elever på første trinn, med mål om at det blir gratis for alle. Vi kan ikke akseptere at noen må gå rett hjem til et tomt hus, mens kameratene går til lek og læring i SFO.

Vi skal ha en tannhelsereform, som skal sørge for at en tur til tannlegen ikke skal koste mer enn en tur til fastlegen. Vi mener det er urettferdig at man i et av verdens rikeste land skal kunne se på tennene til folk om de er fattige eller rike.

Venstre har de siste åtte årene vært en medløper til en regjering som i åtte år har gitt mer til dem med mest fra før. Derfor er det ikke bare et slagord når vi sier at det nå er vanlige folk sin tur. Det er et løfte.