Gjenåpningen var en forhastet beslutning

Hva tenkte myndighetene?

Myndighetene hadde to valg: Stenge ned til flokkimmunitet var oppnådd eller åpne opp, skriver Olav Reikerås.

Olav Reikerås Dr. med, bystyrerepresentant for Sp i Bergen, medlem i utvalg for helse og sosial

På lederplass 1. september mener BT at myndighetene må snakke sant om smittestrategien. Da helsemyndighetene åpnet opp, må de ha visst at smittetrykket ville øke. Det ser vi nå, og det blir betimelig å spørre hva de tenkte.

Etter som de eldre og de i risiko for alvorlig sykdom og død, ble fullvaksinert, sto myndighetene overfor to valg. De kunne åpne opp, eller de kunne holde nedstengt til vi hadde flokkimmunitet. De valgte å åpne opp. Da må de ha tenkt at det ikke var så farlig med smitteøkning hos unge og uvaksinerte, slik vi nå ser. Men så enkelt er det ikke.

FHI sier at de ikke hadde forutsett smittehoppet vi nå ser. Men kunne de ikke det? spør Olav Reikerås, som også er bystyrerepresentant og sitter i utvalg for helse og sosial for Senterpartiet i Bergen.

For å bryte en smitte må vi ha flokkimmunitet. Det får vi når en stor del av befolkningen er blitt immune, enten ved vaksinasjon eller ved å ha gjennomgått sykdommen. Vi blir ikke kvitt smitten, men spredningen blir brutt.

Hvor stor andel som må være immun for å oppnå flokkimmunitet, vil variere med hvor smittsom sykdommen er. Det er beregnet at for covid-19 må andelen immune være over 75 prosent; antakelig opp mot 85 prosent.

Det gjensto noen måneder for det da myndighetene åpnet opp. Men ville det vært en stor belastning å holde stengt ytterligere noen måneder?

Det vi nå ser er resultatet av en forhastet beslutning. Teststrategien har brutt sammen enkelte steder, og direktøren for FHI sier at de ikke hadde forutsett dette. Men kunne de ikke det?

Ungdom og barn holder tett sammen. De er ikke vaksinerte eller immune, og vi kan oppfatte dem som en gruppe med null flokkimmunitet. Da risikerer vi en eksplosiv økning av smittetrykket om vi åpner opp.

Myndighetene må ha tenkt at det kunne vi tåle. Men kunne vi det når vi visste at vi sto overfor en ny og mer smittsom virusvariant, der vi var usikre på effekten av vaksinasjon? Det kunne ramme vaksinerte voksne.

Myndighetene valgte en strategi som går ut på å la smitten herje fritt blant barn og ungdom for at de skal bli naturlig immune. Det virker nå som de ikke fullt ut har sett konsekvensene. Men så var det valget da!