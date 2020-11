Hvorfor må vi vise id for å få kjøpe øl?

Alle må vise legitimasjon, uansett alder. Er det virkelig nødvendig?

Jon Nilsen (82) og Eva Omdahl Nilsen (73) blir bedt om legitimasjon når de får øl levert hjem til seg. «Det er ikke vanskelig å se at vi er langt over 18 år», skriver Eva. Foto: Bård Bøe

Eva Omdahl Nilsen Åsane

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi har flere ganger fått levert varer hjem fra Meny, en veldig grei ordning spesielt nå når koronaviruset har kommet tilbake med en ny, stor bølge. Både min mann og jeg er godt oppe i årene og i risikogruppen.

I dag hadde vi bestilt øl også. Vi hadde bedt om at varene settes utenfor døren på grunn av smittesituasjonen.

En søt ung dame ringte på og sa at hun måtte ha identifikasjon fordi vi hadde bestilt øl.

Jeg sa: «Det er ikke vanskelig å se at vi er langt over 18 år», men hun svarte at hun var pålagt å se for eksempel et bankkort. Det fikk hun.

I butikken blir kun de som ser unge ut spurt om legitimasjon når de skal kjøpe øl. Men ved hjemmelevering må alle vise ID. Foto: NTB (arkiv)

Jeg tenkte at dette må da være unødvendig, og ringte til Meny. De kunne fortelle at dette var noe kommunen hadde pålagt dem, og hvis de ikke fulgte «ordre», kunne de miste bevillingen!

Han sa videre at vi kunne jo henge bankkortet i en pose på døren slik at vi slapp nærkontakt med den som skulle se kortet. Jeg ville aldri ha våget det, det er mange uærlige sjeler som kunne benyttet anledningen til å ta et foto av kortet, og da ligger man tynt an hos banken til å få pengene tilbake.

Går man i butikken og kjøper øl, så trenger man bare å vise id hvis man ser ut som en som er under 18 år.

Jeg synes virkelig at kommunen skal revurdere dette unødvendige tiltaket. Hvis ikke, bør den som kommer, ha på seg munnbind.

Svar fra kommunen: Slik er reglene

Bergen kommune har i sine vedtak for hjemlevering av alkohol følgende vilkår for bestilling og levering:

«For hver bestilling av alkohol skal det føres et skjema som dokumenterer alkoholsalget. Skjemaet skal inneholde følgende opplysninger:

Bestillers navn, alder og adresse

Mottakers navn, alder og kontrollnummer på det id-kort som denne personen har forevist. Alkohol kan kun utleveres til personer som kan fremvise id-kort.

Tidspunktet for utlevering av alkoholholdig drikk.

Kontorsjef Terje Gjertsen ved Skjenkekontoret forklarer reglene. Foto: Tuva Åserud (arkiv)

I tillegg må det være et punkt hvor bevillingshavers representant skal krysse av for om mottaker er åpenbart påvirket ved overleveringen, eller ikke.

Mottakskvitteringene skal være tilgjengelige for kontrollmyndigheten i minst 12 måneder etter utleveringsdato».

Reglene her er nok laget for å ivareta at salget av alkohol skjer i samsvar med de kravene som alkoholloven oppstiller, for eksempel alders- og beruselseskravene. Det er også tatt hensyn til at det i ettertid skal være mulig å føre kontroll med at dette er gjort.

Terje Gjertsen, kontorleder ved kontor for skjenkesaker i Bergen kommune