Panten bør opp til ti kroner

Innsenderen, Henning Aarekol, er en av Norges flittigste pantere. I oktober kunne TV Haugaland melde at han hadde samlet inn nesten 50.000 flasker og bokser til inntekt for Barnekreftforeningen. Foto: Privat

Henning Aarekol Superpanter

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Svar til Thor Henning Hjorth, «Flaskepant – den store miljøsvindelen» (BT 18. jan.)

Kanonbra, Thor Henning, at du fokuserer på pant, det tenker jeg bidrar til at flere har fokus på dette, slik at vi slipper mer flasker i naturen!

Som du sikkert har forstått, så er jeg ikke enig med deg i at dette kan kalles den store miljøsvindelen. Er helt enig med deg på mange punkter, at pantingen kan gjøres på en annen måte, og at det muligens ikke burde være nødvendig å dra flaskene inn i butikken.

Altfor mange flasker havner i søppelet, mener innsenderen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB (illustrasjonsfoto)

Men: Jeg mener vi burde hatt mer pant! Jeg syns vi skulle betalt fem kroner i pant for en liten flaske, og ti kroner for en stor flaske. Da hadde vi plutselig unngått at flaskene havner i søppelet, noe som skjer i dag i stor grad.

For få år siden ble det anslått at nordmenn kaster panteflasker for over en halv million kroner daglig. Siden har panten gått opp, og i dag kan det hende vi kaster rundt én millioner kroner i søppelet hver dag.

Det er helt vilt mye! Altfor mye! Men vi er blitt bedre! Alle prognoser sier at vi er blitt bedre til å levere inn pant i Norge.

Tiden er inne for å innføre pant på nye områder. Jeg synes vi skulle hatt pant på papp også. 50 kroner kiloen for alt som leveres inn til mottak.

Og plastposer! En full plastpose med plast: 50 kroner!

Og sånne pizzaslicebrett! Dem skulle vi fått to kroner stykket for.

Så jeg vil ikke avskaffe panten, jeg vil ha mer pant! På alt!

Mer pant? Si din mening i kommentarfeltet!