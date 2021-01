Forvirrende BT-saker om Fridalen

Jeg har glade og fornøyde barn som følges opp av dyktige og engasjerte lærere ved Fridalen skole.

I flere av artiklene blir flere år gamle konflikter sauset inn i de øvrige problemstillingene, uten at det er klart hva som er tidligere og nåværende problemer, skriver Sandra Lillebø. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Sandra Lillebø Mor

Den siste tiden har vår nærskole, Fridalen skole, vært gjenstand for et større antall oppslag i Bergens Tidende. Artiklene har dreid seg om problemene knyttet til læreres og elevers arbeidsmiljø, samarbeid mellom ledelse og ansatte, og ikke minst de betydelige utfordringene som er knyttet til fattigdom og levekår i bydelen.

Det er av alles interesse, ikke minst for barna våre som går på Fridalen skole, at mest mulig informasjon om situasjonen kommer frem, slik at arbeidet for å bedre skolehverdagen kan få en solid grunn å stå på.

Men dessverre har artiklene vært preget av et så lavt presisjonsnivå at de knapt har kunnet opplyse oss foreldre om noe som helst, og vi står igjen med flere spørsmål enn svar.

Fridalen skole er innsenderens nærskole. – Artiklene har knapt kunnet opplyse oss foreldre om noe som helst, skriver hun. Foto: Jannica Luoto

Særlig alvorlig var artikkelen med tittelen «– Barn får livene sine ødelagt på Fridalen skole». Det er en svært grov påstand, og dersom den stemmer, er det selvsagt informasjon som må og skal frem i lyset.

Men etter å ha lest saken med lupe, var i hvert fall ikke jeg i stand til å finne dekning for påstanden i teksten. Det samme skjedde i artikkelen om SV-politiker Mikkel Grüner, som var «sjokkert». Men av hva? Det fikk vi ikke vite.

I flere av artiklene blir den flere år gamle konflikten knyttet til pinsekirken Salt sauset inn i de øvrige problemstillingene, uten at det er klart hva som er tidligere og nåværende problemer. Selv enkle fakta synes å være for vanskelig for Bergens Tidende.

Det burde være mulig for en journalist i en stor regionavis å kunne etablere for leserne hvorvidt rektor er medlem i Salt, fremfor å la hans påstand stå mot foreldrenes, uten at noen blir klokere.

– Nåværende og tidligere lærere står fredag frem i avisen og snakker om at mange slutter på grunn av dårlig arbeidsmiljø. Dette er informasjon som allerede er kjent, skriver innsenderen. Foto: Tor Høvik

I BT fredag 29.01 står nåværende og tidligere lærere frem og snakker om at mange slutter på grunn av dårlig arbeidsmiljø. Det er viktig at deres stemme blir hørt, men dette er informasjon som har vært kjent i over et år. I artikkelen står det riktig nok at flere nåværende lærere mener at situasjonen har blitt verre – men hva som har blitt verre, får vi ikke vite.

Enten har Bergens Tidende gjort dårlig research, eller så sitter avisen på informasjon den ikke kan gå ut med, hvilket på presseetisk språk er det samme som å ikke ha en sak.

Det er på det rene at Fridalen skole har en rekke utfordringer, hvorav de fleste er knyttet til levekår i bydelen, og dette er så absolutt en sak som bør dekkes av pressen og diskuteres i offentligheten.

Men for oss som har glade og fornøyde barn som følges opp av dyktige og engasjerte lærere ved Fridalen skole, har BTs artikkelserie bidratt mer til forvirring enn til opplysning.