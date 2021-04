Bilavhengighet er ingen naturlov

Det er spinnvilt å ville asfaltere mer for å gi mer plass til bilen.

Byutviklingen har i altfor lang tid blitt bestemt av asfaltgrå politikere, mener Susanne Waagre (til v.) og Josefine Gjerde i MDG. Foto: Privat

Josefine Gjerde, andrekandidat for MDG i Hordaland; Susanne Waage, leder i Bergen MDG

Bilavhengighet er et menneskeskapt problem, ikke en naturlov. FNB-representantene har mange gode poenger om hvorfor så mange bergensere bruker bilen for å få hverdagen til å gå opp, men snubler på målstreken.

Vi har stor forståelse for at mange har et reelt behov for bil for å få hverdagen til å gå opp. Det finnes steder i byen vår hvor bussen ikke er et tilstrekkelig alternativ, og hvor sykkelen ikke kan ta deg dit du skal. Det er et resultat av kortsiktig tenkning fra politikere de siste tiårene som har jobbet for mest mulig bil og vei, ikke for mennesker og mobilitet.

Byutviklingen har i altfor lang tid blitt bestemt av asfaltgrå politikere som har prioritert store motorveier, høy fart, mer bil og parkering. I Bergen kommer man seg derfor raskest frem på fire hjul, uansett om man er næringstopp eller alenemamma - eller begge deler.

Det er ikke rart bergenserne har blitt så avhengig av bilen. Det er denne utviklingen vi nå må snu.

Bompengepartiet argumenterer med høy elbil-andel for å forsvare motstand mot andre trafikkreduserende tiltak, og viser dermed at de ikke forstår hele bildet. Det er ingen tvil om at et av de største problemene med bilen er klimagassutslippene. Likevel kan vi ikke være fornøyd før vi har redusert biltrafikken drastisk. Slik kutter vi utslipp samtidig som vi gjør byen bedre for dem som bor her.

Bergen har begrenset med areal og det er helt spinnvilt å ville asfaltere mer for å gi mer plass til bilen. Den eneste løsningen på tryggere skoleveier, mindre luftforurensning, mer plass til folkeliv og mindre bilstøy, er å kraftig redusere biltrafikken og prioritere myke trafikanter.

Kanskje hadde vi ikke vært så avhengig av bilen om bussforbindelsene var hyppigere og nærmere, skriver innsenderne. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Å fylle gamle parkeringsplasser med blomsterkasser, benker og lekeplasser er bedre bruk av plassen, enn å reservere dem til metallkasser som står stille 95 prosent av tiden.

Vi nordmenn snakker ofte høyt om hvor viktig friheten vår til å velge er. Frihet til å reise til syden, frihet til å ta seg en utepils, frihet til å kjøre bil når og hvor det passer oss. Men det er byutviklingen og samfunnets strukturer, politikerne, som har overtalt oss om at bil er bra og enkelt.

Kanskje hadde vi ikke vært så avhengig av bilen om bussforbindelsene var hyppigere og nærmere, om sykkelveiene gikk langstrakt gjennom byen, og om fortau og friareal var grønne og byluften var frisk. Alle disse tingene er mulig om vi gir mindre plass til bil og vei, og gir mer plass til kollektiv og folkeliv.

Det betyr ikke at man skal måtte sykle barna sine til Vossacup. Men man kan da for guds skyld ta med pikkpakket, hunden og ungene på toget.