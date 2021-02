Vi vil verne dei unge og hjelpe dei «tunge».

«Vi er einige med Rokkan i at det er desperat behov for ein rusreform. Men Senterpartiet meiner at det ikkje er avkriminalisering som trengs», skriv Kjersti Toppe (Sp). Foto: Knut Egil Wang (arkiv)

BTs kommentator Anne Rokkan kritiserer 17. februar Senterpartiets ruspolitikk. Det er hennar rett.

Her er fem påstandar Rokkan kjem med, og kvifor dei er feil:

Folkehelseinstituttet kjem med ein grundig imøtegåing av dette i sitt høyringssvar . Dei skriv at ein slett ikkje kan utelukke at narkotikabruken i befolkninga vil auka som følgje av reforma.

Rokkan skriv at det er ingen teikn til at det å avkriminalisere narkotika gjer at folk brukar meir av det.

Rokkan forsvarar rusreformens forslag om brukardoser. Folkehelseinstituttet peikar i sin høyringsuttale på at kvar person med dette forslaget vil kunne ha dosar som vil vere under «terskelen» for ti forskjellige stoff, men som i sum er tilstrekkelig for dagleg bruk av ein rusdose i rundt eitt år.

Mange av dagens ordningar for oppfølging av ungdom med begynnande narkotikabruk, som ruskontrakt, vil ikkje kunne bli vidareført. Mange unge vil oppfatte avkriminalisering som at narkotika no blir «lovleg». Det får ingen særlege konsekvensar om ein blir tatt.

Mange unge vil oppfatte avkriminalisering som at narkotika no blir «lovleg», skriv Toppe. Foto: MARK BLINCH, NTB

5

Senterpartiets forslag er ikkje betre

Senterpartiet vil ha rusreform, men ikkje avkriminalisering, skriv Kjersti Toppe. Her med partileiar Trygve Slagsvold Vedum før koronapandemien. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Då må Rokkan sette seg inn i forslaget. Narkotikaavhengige skal i vår modell ikkje straffeforfølgast, men møtast med helsehjelp.

Det får fint an å få til, utan ein generell avkriminalisering av narkotika. For ikkje-avhengige brukarar av narkotika, inkludert unge under 18 år, vil vi oppretthalde muligheit for straff, men alternative straffereaksjonar skal vere det vanlege slik at ungdom kan få oppfølging i staden for straff.

Vi er einige med Rokkan i at det er desperat behov for ein rusreform. Men Senterpartiet meiner at det ikkje er avkriminalisering som trengs. Det som trengs , er ein førebygging- og behandlingsreform på rusfeltet. Som vernar dei «unge», og hjelper dei «tunge».