Det var den lua som gjorde noko med meg.

I oktober flaut denne redningsvesten i Lille Lungegårdsvannet som del av ein aksjon mot regjeringas avgjerd om berre å hente 50 personar frå flyktningeleiren i Moria. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Malene Vilnes Åsane

Eg hadde sett på dei lenge. Menneska som la ut på ei ferd dei visste kunne koste dei livet. Desse menneska gjorde det likevel – fordi dei ikkje hadde noko liv å flykte frå. Eg hadde sett bølgjene, høyrt skrika. Eg hadde delt sakene om organisasjonane som desperat bad Europa om hjelp.

Eg hadde dessverre lest hetsen i kommentarfelta. Den var prega av fordekt frykt, til forveksling likt hat. For frykt kan gjere menneske sinte. Eg vel å tru at folk ikkje er vonde, men redde. Frykt kan vi lindre.

Eg hadde signert opprop til statsministeren. Eg hadde kjent på sinne og maktesløyse. Eg hadde rista på hovudet over meiningslause ord og skjøre lovnader. Eg lurte på kvifor ingen handla og kor mange fleire som skulle ende i Sydens våte massegrav.

Og eg undra meg over kvifor nokre liv ikkje tel.

«Eg hadde sett topplua før. På mine eigne barn. Eg hadde sett norske bestemødre strikke den til sine barnebarn», skriv Malene Vilnes. Foto: Privat

Det er mange tal. Tal over døde. Tal på dei som er samla i leirane. Eg såg på det vesle talet Noreg hadde skrive ned. 50. Det er lite. Men for nokon kan det bety alt å vere ein av 50. For nummer 48 eller 49 kan det å bli talt opp som ein av 50 vere skilnad på liv og død.

Kor er dei 50? Vi er mange som lurer på det. Men tal er vanskelege å forstå, det same er orda til dei folkevalde. Dei som snakkar om å gi mindre og å ta imot færre. Slike reknestykke går ikkje opp i mitt hovud. Ikkje i hjartet heller.

Og eg tenkjer på lua. Den som gjorde noko med meg.

Det er fleire år sidan eg såg den no. Den var raud. Og eg hadde sett den før. På mine eigne barn. Eg hadde sett norske bestemødre strikke den til sine barnebarn. Eg visste at det barnet som har ei raud topplue, er elska, og at nokon hadde tatt den på barnet fordi det ikkje skulle fryse.

Barnet med lua fraus ikkje lenger. For barnet som hang i armane på ein gresk fiskar pusta ikkje. Guten med den raude lua var død.

Den greske ferieøyen Chios ligg ei knapp mil frå det tyrkiske fastlandet. Biletet er frå ein flyktningeleir på øya. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Det er mange døde barn, og mange våte luer. Eg veit ikkje om nokon har talt kor mange det er, men det blir fleire.

Det er umogeleg å sjå vekk. Umogeleg å ikkje kjenne på det når eg hentar mitt eige barn i barnehagen og tar på han ei raud lue. Eg syng nattasong med klump i halsen og blir liggande å sjå på mitt eige sovande barn som ligg under ei varm dyne med raude kinn.

For medan tal kan vere vanskelege å knekke, kan eit dødt barn med raud topplue få hjartet til å breste.

Kjære Erna: I det nye året ønskjer eg meg fleire enn 50 barn til Noreg.