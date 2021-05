Ikke la elendighetsbeskrivelsen bli en selvoppfyllende profeti

Journalistene bør også trekke frem positive historier.

Carl-Fredrik Joys mener mediene skaper et bilde av at store deler av Norges befolkning er deprimerte. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Carl-Fredrik Joys Investor og rådgiver

Studenten som sitter deprimert og isolert på hybelen, har fått nok oppmerksomhet.

Jeg oppfordrer journalistene til å få nesen ut av hjemmekontoret eller redaksjonslokalet og oppsøke de studentene som lever et sunt og lykkelig studentliv på tross av situasjonen. Som de studentene jeg møter på Byfjellene hver dag som sitter rundt leirbålet, har overnattet i hengekøyer eller tar morgenbad på Nøstekaien.

Og dem er det mange av.

I sin iver etter å kritisere regjeringen prøver opposisjonspolitikere og journalister å skape et skremmebilde av situasjonen i Norge under koronaen som ikke er representativt for virkelige situasjonen som vi befinner oss i.

Skal vi tro det bildet som skapes, så er store deler av Norges befolkning deprimerte, mentalt syke og trenger psykologhjelp.

Heldigvis stemmer ikke dette med virkeligheten.

De fleste nordmenn har klart å tilpasse seg koronasituasjonen på en god måte, og vi vet jo alle at dette er en midlertidig situasjon som vil normaliseres når befolkningen er vaksinert om kort tid.

Koronasituasjonen kan også ha positive sider.

For eksempel kan permitterte eller arbeidsledige nå oppfylle drømmen om omskolering og utdanning mens de beholder dagpengene.

Det har også vært en oppblomstring av nye bedrifter med spennende forretningsideer basert grønn omstilling og endrede adferdsmønstre under pandemien. Dette er bedrifter med unge dyktige gründere som skaper fremtidsrettede arbeidsplasser og store verdier for samfunnet.

Selv har jeg aldri trent mer og vært i bedre form. Og jeg føler at jeg fått et behagelig avbrekk fra en aktiv sosial timeplan med lag og foreninger som har krevd min tid.

Svartmalingen av situasjonen for studentene stemmer heller ikke med statistikken, som viser at det i 2020 ble uteksaminert et rekordhøyt antall bachelor-studenter, og i 2020 var det flere enn noensinne som begynte på høyere utdanning.

Så kjære journalister: Selv om 80 prosent av dere gjør det dere kan for å velte regjeringen, så ber jeg dere for folkehelsen og oppriktighetens skyld: Ikke bare trekk frem elendighetsbeskrivelsene, det blir lett en selvoppfyllende profeti.

Prøv også å fokusere på de mange positive historiene, om folk som tilpasser seg koronasituasjonen på en positiv måte.

Det kan nemlig også bli en selvoppfyllende profeti til glede for folkehelsen og hele befolkningen.

