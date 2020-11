Banning er ute av kontroll i skulen

Eg har spurt fleire: Bannar du heime?

«Eg høyrer banning i minst halvparten av timane på skulen, og i dei fleste friminutt i tillegg,» skriv Ane Sofie Nærheim (15). Foto: Privat

Ane Sofie Nærheim Ungdomsskuleelev, Bergen

Banninga i skulen er ute av kontroll. Spesielt i ungdomsskulen. Eg høyrer banning i minst halvparten av timane på skulen, og i dei fleste friminutt i tillegg.

Det er ille nok med ord som shit (avføring), faen, jævlig og helvete. Dei høyrer eg vel i omtrent kvar tredje setning. Dei blir brukte i omtrent alle samanhengar.

Men når elevar byrjar å bruke ord som omhandlar kvinnelege kjønnsorgan, legning, kjønn, funksjonshemming, sjukdom, hudfarge, kvar ein kjem frå, religion og religiøs påkalling – korleis skal ein då reagere?

Problemet med desse orda er at ungdomane tenkjer at det ikkje gjer noko at dei brukar dei. Dei slengjer orda hit og dit, og kallar kvarandre dei, som om det ikkje skulle bety noko. Dette fører til at orda blir meir og meir brukte.

Heldigvis har eg nokre få lærarar som har lyst til å gjere noko med dette. Men det er vanskeleg, når det einaste dei kan gjere er å seie til elevane at dette ikkje er ord ein skal bruke på den måten. Og det at elevane skjerpar seg når dei kjem heim, eller skal snakke direkte til lærarar og andre vaksne, trur eg gjer at ikkje alle får med seg kor utbreidd banning er.

Eg har spurt fleire: Bannar du heime? Alle svarar: Ja, men ikkje framfor foreldra mine.

I lova om likestilling og diskriminering er det forbode å diskriminere på grunnlag av mellom anna kjønn, etnisitet, religion og seksuell orientering.

I opplæringslova står det at skulen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing og trakassering, og at skulen skal arbeide for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane.

Same lov seier at alle som arbeider i skulen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skulemiljø, og om mogeleg gripe inn mot krenking.

Også i barnekonvensjonen heiter det at barn skal vernast mot alle former for diskriminering eller straff i skuletida.

I 2003 tok statssekretær Helge Ole Bergesen opp at skulane må lage reglar for banning, fordi det er eit åtferdsproblem som gjerne heng saman med mobbing. Han sa òg at ein burde lære elevane kva orda betyr, og i kva samanhengar det er meir akseptert å bruke dei.

Men når orda som blir sagt er diskriminerande og gjerne rasistiske, og sagt til kvarandre så ofte, er vel det eigentleg mobbing?

Så til alle med ansvar i skuleverket – er det på tide å sjå banning som det det eigentleg er – diskriminering og mobbing? Og kanskje det så er på tide å gjere noko med det?

Vi har jo alt lovene – er det mogeleg å byrje handheve dei?

