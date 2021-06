Test ut gratis elbusser i sommer

Bergen sentrum kan ikke kun være for gående, syklende og en haug med elsparkesykler.

Cesilie Tveit Gruppeleder for Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) i Bergen bystyre

19. juni 2003 kunne vi lese i BT om startskuddet for gratisbusser i Bergen sentrum. P-Bussen, som den het, var etablert av Bergen Parkeringsselskap, men skulle opereres av Gaia Trafikk.

Før første avgang fikk de navnene Enniken, Fenniken, Fiken, og de gikk kontinuerlig gjennom sentrumsgatene mellom Bygarasjen og Nøstet hvert 10. minutt fra klokken 07.20 om morgenen og 21 om kvelden på hverdager, og mellom klokken 09 og 17 på lørdager.

P-bussen gikk i en fast sløyfe fra Bystasjonen, gjennom Kaigaten, Christiesgate, Småstrandgaten, Strandkaien, Strandgaten, Chr. Michelsensgate, Teatergaten og Baneveien til Nøstet.

Det ville koste 3,2 millioner kroner å drifte bussene i 2003, tilsvarende vel 4,5 millioner kroner i 2021. Til sammenlikning brukte byrådet seks millioner kroner på å stenge Bryggen i et par måneder i fjor. Når det i år skal legges «til rette for enda bedre» gjennomføring, er det grunn til å tro at prisen kan stige ytterligere.

Gjentatte uttalelser fra partier som ønsker at alle skal sykle og gå, er en diskriminering der man tilrettelegger og bruker fellesskapets penger kun for én gruppe. Nå må tiden være inne for å inkludere og tilrettelegge for dem som ikke kan gå, sykle eller fomle seg frem gjennom byensgater og stumpe over henslengte løperhjul.

Selv i forbindelse med stenging av Bryggen i sommer er det fortsatt ikke fremlagt alternative tiltak for dem som ikke kommer seg til Bryggen uten bil.

Det er blitt brukt mye av fellesskapets skattepenger på gode tiltak som bysykkel, tilrettelegging for sparkesykler og sykkelstier. Nå fortjener alle de som ikke kaster seg på en bysykkel eller sparkesykkel å få et tilbud om å bevege seg rundt i byen vår.

I bystyremøtet 16. juni fremmer derfor FNB forslag om å ha en prøveordning med miljøvennlige elbusser i sommer. På lik linje som Bryggen stenges for biler i sommer, vil dette bli et godt alternativ til å sjekke ut om man kan redusere biltrafikken i sentrum og gi et alternativ til dem som ikke kan sykle eller bruke sparkesykkel.