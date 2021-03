«Nei, vi trenger en kvinne»

Er hun spurt på grunn av kjønn eller kvalifikasjoner?

Lars Kolbeinstveit Filosof og rådgiver, Civita

Charlotte Myrbråten skriver 8. mars om mangel på likestilling, og nevner blant annet mangel på kvinner i debattpaneler. Hun bruker Civitas frokostmøte 9. februar som eksempel.

Myrbråten kan ha rett i at veldig få eller ingen kvinner på debattscener kan se dumt ut. Publikum kan forståelig nok få et inntrykk av at her verdsettes ikke kvinnelige stemmer.

Men bør det nødvendigvis være sånn? I det konkrete tilfellet inviterte vi Erik Solheim til å diskutere med Carl Henrik Knutsen. Vi ville ha en til, og det ble foreslått å spørre Cathrine Thorleifsson. Likevel endte vi opp med Geir Flikke.

Bakgrunnen for at vi spurte Flikke var at vi ønsket variasjon – kall det gjerne mangfold.

Thorleifsson var i panelet da vi drøftet Bård Larsens bok «Demokrati i trøbbel» omlag to år før. Thorleifsson har deltatt i vår podcast og holdt meget kunnskapsrike forelesninger på andre arrangementer i Civita, senest 7. mars i år.

Det derimot kvinner av og til opplever, er at hvis de takker nei fordi de ikke har anledning, eller foreslår andre som kan mer om temaet, så er ikke arrangøren interessert. Grunnen er at den som foreslås, er mann – gjerne en bedre kvalifisert. «Vi trenger en kvinne», svares det. Arrangøren sender da utilsiktet ut et signal om at hovedanliggendet ikke bare er å skape en god debatt der temaets innhold diskuteres kunnskapsbasert fra ulike kompetente vinkler.

Kjønnet til de som deltar blir vektlagt sterkt. Kvinnen som har blitt spurt, sitter kanskje igjen og lurer på om hun er spurt på grunn av kjønn eller kvalifikasjoner.

Nevnte frokostmøte drøftet sentrale trekk ved demokratiet og dets utvikling i verden. Knutsen, Solheim og Flikke diskuterte ulike perspektiver. Møtet kan sees i opptak på Civitas nettsider. Jeg mener og håper at det kan være av interesse uavhengig av kjønnet på paneldeltakerne.