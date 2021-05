Tiden er overmoden for Sandviken og Brann. Ta grep nå!

Allerede i 2009 signaliserte Bergen kommune at klubber måtte finne sammen.

Det krever mer enn et «skippertak» og korrekt politisk oppførsel for å få bærekraftig toppidrett, skriver Rune Titlestad. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Rune Titlestad Tidligere idrettsdirektør i Bergen kommune

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er på tide å slå kreftene i Brann og Sandviken sammen. Norske fotballkvinner vant VM i 1995 og OL i 2000. Likestilling sto sterkt i det norske samfunnet, dog ikke like mye i idretten. Det var kun noen få lokale fotballklubber som inkluderte kvinner. Sandviken var en av dem. Brann og deres konkurrenter viste null interesse for dette.

Det har skjedd mye i europeisk kvinnefotball fra cirka 2010 og til i dag. Toppklubber for menn innlemmet kvinner. Klubbene så behovet for å styrke sitt omdømme og utvikle klubbenes kommersielle konsepter.

Det å få nye «kunder» til fotballens underholdningskonsept ble viktig. Det åpnet dørene for kvinnelag.

Parallelt med utviklingen i Europa, falt Norges landslag for kvinner på Fifas ranking, og norske lag mislyktes i Europa. Samtidig stormet unge jenter til lokalfotballen i Norge. Det økte synligheten i samfunnet, og kravet om å gi jentene like muligheter som gutter, ble tydeligere.

Innsenderen spør seg om det er et ektefølt engasjement som gjør at Brann vurderer lag for kvinner. Bildet er fra i fjor, da Sandviken slo Vålerenga på Stemmemyren. Foto: Marit Hommedal / NTB

Norske toppklubber for menn satt likevel stille inntil Stabæk og Lillestrøm brøt barrierene og innlemmet kvinnelag. Lyn, VIF og RBK fulgte på, og nå kommer Viking og Brann «snikende» etter med mulige samarbeidsplaner.

Det store spørsmålet er om klubbene følger strømmen og vil være politisk korrekt, eller om det er et ektefølt engasjement? Veien til toppen og Europa er krevende, men kortere på kvinnesiden. Det kan gi en vinn-vinn- gevinst for Brann og Sandviken.

For å få en bærekraftig toppidrett signaliserte Bergen kommune allerede i 2009, i ny idrettsplan, at klubber måtte finne sammen for å nå et slikt mål. Dette ble sammen med idretten og privat giver, fulgt opp ved å bygge lisensierte fotballanlegg for kvinner i Arna, Stemmemyren og nå i Åsane.

Det krever mer enn et «skippertak» og korrekt politisk oppførsel. Det første steget må være å bygge kvalitet og ha Europa i sikte. Kvaliteten i fotballtilbudet for jenter i hele byen, og i Vestland, må løftes. Brann/Sandviken må vise vei! Ta jentene på alvor.