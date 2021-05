Det er Fløysvingene vi vil lyse opp i vintermørket

Vi kan få en tryggere turvei og samtidig sikre minst mulig lysforurensning.

Elizabeth Bovoli kan ta det helt med ro, det er Fløysvingene og ikke Tippetue vi vil ha opplyst, skriver Høyre-politikerne. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Charlotte Spurkeland Bystyrepolitiker og stortingskandidat for Høyre

Eivind Nævdal-Bolstad Bystyrerepresentant, Høyre

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I et innlegg i BT deler Elizabeth Bovoli en fin turopplevelse hun hadde i vinter, alene i mørket opp Tippetue. Hun vil at mørket fortsatt skal få skinne, og hun kan ta det helt med ro. Vi har ikke foreslått lys opp Tippetue.

Når termostaten i dag viser 21 grader, er det lett å glemme hvor kaldt og mørkt det har vært i vinter. Ved å lyse opp Fløysvingene i vintermørket tror vi at flere vil bruke Byfjellene. I flere bystyreperioder har ulike forslag om lyssetting av Fløysvingene vært oppe til behandling.

Les også Innlegget de svarer på: La mørket få skinne

I 2014 fikk et innbyggerinitiativ anført av Kjellmar Oksavik flertall, og bystyret mente lyssetting ville være bra for Bergen. Etter det vedtaket i 2014 er det derimot ingenting som lyser opp i Fløysvingene.

Charlotte Spurkeland og Eivind Nævdal-Bolstad er bystyrerepresentanter for Høyre i Bergen. Foto: Marita Aarekol/Tuva Åserud (arkiv)

Fordelene med lyssetting av Fløysvingene er åpenbare. Grusveien er ujevn og blir i deler av året svært isete. Da blir det, selv med hodelykt, svært ubehagelig for dem som løper eller går opp eller ned Fløyen.

I tillegg vil også lyssetting gjøre veien tryggere – særlig for kvinner, som også ved tidligere anledninger har uttrykt at mangel på lys gjør at man velger bort Fløysvingene som turvei. Mangel på lys resulterer rett og slett i at færre bergensere velger å gå eller løpe på vinterstid. Det er dårlig folkehelsepolitikk.

Siden 2014 har ulike former for lyssetting blitt vurdert og deretter forkastet. Solceller og belysning gjennom jordkabling er blitt utredet. I flere runder har derimot kommunens administrasjon og byantikvaren frarådet belysning ved hjelp av luftspenn, det vil si stolper med ledning i luften mellom stolpene.

Les også Delta i BTs skrivekonkurranse, «Den nye normalen». Førstepremie: 10.000 kroner.

Byantikvaren mener en slik løsning vil være visuelt skjemmende. Dette er imidlertid den løsningen som vil være minst kostbar (3,25 mill.) for Bergen kommune, og som burde være rimelig enkel ingeniørkunst å gjennomføre.

Vi er åpen for nye løsninger for lyssetting, men mener luftspenn er en god løsning dersom det ikke er andre realistiske og gjennomførbare løsninger. Det er ikke slik at området er uberørt i dag, og det eksisterer i dag svært velbrukte og populære turveier. Ved å passe vinklingen på lysene, og ved å for eksempel skru disse av nattetid, vil det også være mulig å sikre minst mulig lysforurensning, samtidig som bergenserne får en tryggere og bedre turvei.

Med vårt forslag vil Bovoli og andre fortsatt få finne roen og magien i bekmørket på Fløyen, samtidig som de av oss som vil gå på en opplyst turvei, får mulighet til det.