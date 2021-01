Derfor ble Resett invitert til Debatten

Det er vanskelig å komme utenom Resett når en skal diskutere norsk offentlighet og Trump.

NRK og Fredrik Solvang inviterte Resett-redaktør Helge Lurås (til h.) til Debatten. Det har skapt debatt. Foto: Foto: SKJERMDUMP/NRK

Knut Magnus Berge Programredaktør, NRK

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

NRK-programmet Debatten torsdag 7. januar handlet om hvordan norsk offentlighet har håndtert fenomenet Trump? Mange av Trumps tilhengere i Norge har funnet en arena hos Resett. Derfor ønsket Debatten å konfrontere redaktør Helge Lurås.

Det var mange aktører fra et bredt spekter i Debatten. Men invitasjonen til Resett har falt mange tungt for brystet. Endre Toft, medlem av fylkesstyret i AUF i Hordaland, tar i BT kraftig til motmæle. Han mener NRK aldri skulle invitert Lurås, og argumenterer under overskriften «Det er lov å si nei til folk som nører opp under farlige holdninger».

Bakteppet her er selvsagt stormingen av den amerikanske kongressbygningen dagen før denne sendingen av Debatten.

Vi mener og mente at det var riktig og forsvarlig å invitere Lurås, skriver programredaktør Knut Magnus Berge i NRK. Foto: Foto: GORM K. GAARE / arkiv

Vi valgte å invitere Lurås fordi vi mener konteksten tilsa det. Når en skal diskutere norsk offentlighet og Trump, kommer en ikke utenom Resett der mange av Trumps norske tilhengere har funnet tilhold. Så er det flere måter å diskutere det på.

Vi kunne latt eksperter og andre diskuterer Resetts rolle, eller vi kunne konfrontere dem direkte. Vi valgte det siste og vi satte Helge Lurås i debatt med Mimir Kristjansson, en skarpskodd debattant på norsk venstreside. Det er selvsagt helt legitimt å mene at det var feil av oss.

Debatten ønsker en bred offentlig debatt i Norge der aktører svarer for sine roller, ikke bare eksperter. Selvsagt betyr ikke det at hvem som helst skal slippe til. Hvem det er forsvarlig å invitere i Debatten er helt avhengig av konteksten. Og av settingen i studio.

Gitt bakteppet og spørsmålet «Hvordan har norsk offentlighet håndtert Trump», mener og mente vi det var riktig og forsvarlig å invitere Lurås.