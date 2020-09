Hjelpen er på vei!

Publisert Publisert Nå nettopp

Skolebyråd Endre Tvinnereim griper inn etter å ha lest et innlegg i BT. Foto: Bjørn Erik Larsen

Debattinnlegg

Endre Tvinnereim Byråd for barnehage, skole og idrett (Ap)

Til alle barn i bergensskolen: Jeg har lest innlegget fra Hedvig Johanne Dahlen (BT 22. september), og jeg ønsker å si: Hun har rett! Det er ikke meningen at seksåringer, åtteåringer eller fjortenåringer skal forstå alle voksne og vanskelige ord. Når du skal skrive under på noe, skal du forstå det som står der.

Jeg skal derfor passe på at alle kan forstå det som i dag heter «Regler for bruk av skolens digitale tjenester og utstyr». Vi arbeider med dette nå.

Jeg lover at det er skrevet på en bedre måte neste gang du får dette med hjem.

Barn helt ned i seksårsalderen må skrive under på at de har skjønt ord som «pornografisk» og «rettighetsbeskyttet», fortalte Hedvig Johanne Dahlen i dette innlegget. Nå skal skjemaet forenkles, lover skolebyråden. Foto: Faksimile, BT tirsdag 22. september