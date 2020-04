Takk til norsk ungdom

Det er dere som har ofret mest i disse koronatider.

Som en av mange friske eldre, har jeg møtt dere på Fløyen og Smøråsen. Smilende og høflig har dere gitt god plass for en gråhåret kar som ikke er like fotrapp, skriver pensjonist Tryggve Raaen Nilsen. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Debattinnlegg

Tryggve Raaen Nilsen Pensjonist

Covid-19 kan smitte alle, men erfaringene viser nå at unge friske i liten grad blir syke, selv om de er smittet. Det er på tide at vi besteforeldre, og andre i risikogrupper, takker den yngre generasjon, som solidarisk har bidratt i dugnaden som har hindret vårt helsevesen i å bryte sammen.

I Sverige er det pr. dato nesten ti ganger så mange som har dødd, de aller fleste over 80 år.

Den yngre generasjon har i stor grad blitt permittert fra nye jobber, fått utsatt karrierer, og noen har mistet jobben. Skole og studier har stoppet delvis opp. Begynnende kjæresteforhold har blitt vanskelig, den planlagte påsketuren og russefeiringen avlyst, fotball har blitt en kjedelig pasningsøvelse med maks fem personer. All hallidrett har stoppet opp.

Vi er dere stor takk skyldig, skriver Tryggve Raaen Nilsen til ungdommen. Foto: Privat

Det samme gjelder kulturlivet, musikken, festene. Det meste som er ungdoms normale liv, er borte.

Som en av mange friske eldre, har jeg møtt dere på Fløyen og Smøråsen. Smilende og høflig har dere gitt god plass for en gråhåret kar som ikke er like fotrapp. De unge har til og med skjønt at de må lære seg å passere folk på høyre side, ikke venstre.

Det er de unge som har ofret mest i disse koronatider. Med mer spalteplass kunne jeg sitert Nordahl Griegs «Til ungdommen». Denne gang er det ikke Hitler som skal bekjempes, men covid-19. Ikke med gevær, men med omtanke og kjærlighet til bestemor og bestefar.

Vi er dere stor takk skyldig.