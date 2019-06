Høyre snakker ned Bergen

En slik retning er ikke «Bergen på sitt beste», men Bergen Høyre på sitt verste.

PARADOKS: – Det er et paradoks at Harald Victor Hove (H) er så opptatt av barnefamiliers kår når partiet hans gjør det dyrere å ha barn i barnehage, skriver innsenderne. byoutline Bjørn Erik Larsen

Reidar Staalesen

Ronja Breisnes

Geir Steinar Dale

Harald Victor Hove (H) driver en voldsom svartmaling og nedsnakking av Bergen om dagen. Det er ikke måte på hvor grusomt det er å bo i denne byen, og ingen grenser for hva alle andre partier enn Høyre har rasert.

Det siste som utløser ramaskrik fra Høyre er den nye arealplanen som bestemmer hvordan vi skal bygge Bergen i fremtiden.

Bergen ble akkurat kåret til Norges mest attraktive by, en pris som forrige uke ble overrakt Bergen av Harald Victor Hoves partikollega og kommunalminister Monica Mæland. Leser en juryens og Hoves beskrivelser av Bergen opp mot hverandre, er det som natt og dag.

Lokalavisen Fanaposten formulerte det snedig forleden dag: Monica Mæland «Hyller Bergen for grepet Høyre er imot». Det er underholdende, men det er ikke første gang i denne valgkampen at Høyre er uenige med seg selv. Dette minner mistenkelig om det Høyre vi så i 2015, med rot og kaos som følge.

Det er et paradoks at Harald Victor Hove er så opptatt av barnefamiliers kår når partiet hans gjør det dyrere å ha barn i barnehage, klamrer seg til et høyt prisnivå på SFO, og som en siste hilsen før de ga seg etter sist valg fjernet klestillegget til byens fattige familier. Eller når de nylig stemte mot å innføre gratis skolemat.

Høyre vil ha en ja-by, som sier ja til alt mulig. Det høres fint ut, men i realiteten er det tomme ord. Det Høyre hopper bukk over er at et ja til noe er et nei til noe annet.

Ja til leilighetsbygg i sjøkanten kan fort bli et nei til at alle bergensere får tilgang til sjøen. Adgang til sjøen bør selvfølgelig være et fellesgode. Og gode bomiljø bør kunne nytes av alle, ikke kun de få. Derfor bør kommunen stille krav for å sikre at dette blir et gode for alle. Høyre vil kanskje kalle det for et nei, men i så fall er det et nei på vegne av fellesskapet.

Et ukritisk ja er ikke nødvendigvis det beste for Bergen. På Paradis ser vi nå resultatet av hvordan Høyrebyrådet i sist periode førte politikk som gjorde at Bergen fikk kallenavnet tilfeldighetenes by. Der reises nå høye boligblokker, uten kvalitet i fellesområder og så å si fri for barnefamilier.

Med den nye KPA-en sier vi ja, men med betingelser. Vi ønsker bedre styring, høyere kvalitet og en mer sosial boligutvikling i byen vår. I vår nye plan krever vi at minst 20 prosent av alle nye leiligheter i nye boligprosjekt skal være tilpasset nettopp barnefamilier.

Høyres «ja-plan» er også et nei til Åstveitskogen og en rekke andre skoger og grøntarealer. Det er et nei til biologisk mangfold og dyreliv. Det er nei til 7000 mål med LNF (Landsbruk, natur og friluftsområder), og ikke minst er det et nei til kvalitet i bomiljøet som skaper liv i nabolagene. Det glemmer Høyre galant å påpeke.

En slik retning er ikke «Bergen på sitt beste», men Bergen Høyre på sitt verste. Arbeiderpartiet sier ja til en mer miljøvennlig og rettferdig by. Ja til renere byluft, til mindre kø, kork og kaos, og ja til at ungene kan få flere tjommier å leke med ute i nabolagene.

