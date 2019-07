«Mamma? Hun der hadde stor mage.»

Å dele dusj med ti nysgjerrige unger kan få hvem som helst til å beholde badedrakten på.

Melissa Jane Nicole Conway Kråkenes

Folk dusjer ikke nakne før de går i bassenget. Det er et problem. Men jeg kan rett og slett ikke fatte og begripe at ikke alle kan se den enkleste løsningen: Sett opp båser!

Ingen liker at folk glor på dem i dusjen. «Ingen glor», sier du, men jo! De gjør det. Barn studerer deg, og de roper gjerne ut det de ser så alle hører det. «Mamma? Hun der hadde stor mage», eller «Puppene hennes henger mye mer enn dine!»

For dem som sliter med sitt eget kroppsbilde, kan en enkel tur til badeland bli rene marerittet. Er det så fælt å dusje hjemme og så såpe seg inn under badetøyet og dusje det av? Hva gjør egentlig folk på, hvis de klarer å bli så skitne og samle så mye bakterier bare på en liten biltur til badeland?

Jeg vil også be om løse dusjhoder. Jeg skjønner at dette kan virke som en annen hygieneting, men kan noen være så snill å forklare meg hvordan folk klarer å vaske seg mellom bena med en dusj som sitter fast? Jeg minnes de samme dusjer i forsvaret, og har lurt på dette designet siden.

For å komme til mellom bena, må man i teorien legge seg på rygg med rumpen inn mot veggen, og spre bena. Her kommer det inn så mange hygieneutfordringer at jeg må lukke øynene og trekke pusten i ren vemmelse.

Man kan selvsagt ta vann i hånden og gni seg inn i det aller helligste. Plutselig var det å kle seg naken ingen sak i forhold. Det er nemlig mellom bena man bør vaske seg ekstra godt, dersom man skal dele vann med så mange andre.

Ingen kan fortelle meg at ingen glor når det står en dame og gnir seg hardt mellom bena foran ungene deres. Da er det i alle fall greit med en bås.

Faste dusjhoder byr også på et annet aldri så lite problem. Er man relativt lav, sånn type 158 cm, og er litt barmfager ... Vel, de puppene står ikke rett ut for alltid. Barmfagre kvinner vet at under puppene legger det seg ting. Svette, bakterier ... Uansett, lite kult å dra puppene opp til øyenbrynene når det står fem foreldre og ti nysgjerrige unger og ser på, for å såpe seg inn og vaske vekk.

Mange mener at hvis man ikke kan dusje naken foran fremmede, får man bli hjemme. Ok. Hvem melder seg frivillig til å betale svømmekurs til datteren min?

Jeg håper vi kan få et samfunn som aksepterer at ikke alle er like, og at noen er så redde for å vise kroppen sin at de nesten kveles av angst når de må kle av seg. Bak denne angsten kan det ligge traumer vi ikke aner noe om.

Det er såre enkelt: Sett opp båser, slik de nå gjør i AdO Arena. Folk må få ta med seg barna sine i badeland, uten å måtte grue seg i hjel først!

Og vær så snill, få dusjhoder som tillater at man spyler seg! Så får vi rett og slett skrive på veggen: «Vær så snill å ikke vask dere med dusjhodet mellom bena eller skinkene. Det er uhygienisk!»

