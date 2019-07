Slik unngår du å være en heks på nett

Fem dyrekjøpte råd til andre som sliter med å debattere saklig.

TRYGG: Når jeg sitter foran dataskjermen, føler jeg at denne elskede skjermen beskytter meg der ute i nettverden. Jeg føler meg uovervinnelig, skriver Lena Berge (bildet). byoutline Reidar Årstad

Lena Berge Blogger

Mindre enn 10 minutter siden

Jeg tror alle vi som henger på sosiale medier har hatt den tvilsomme gleden av å lese oss gjennom et kommentarfelt hvor det har gått hett for seg. I nettdebatten kan selv de minste uenigheter eskalere til en haglstorm av personangrep, skjellsord og trusler.

Som blogger og bruker av sosiale medier har jeg blandede følelser: På den ene siden forstår jeg at tonen i nettdebatten er blitt et samfunnsproblem. På den andre siden vil jeg helst ikke innrømme at jeg er en av dem som ikke kan debattere saklig.

For eksempel: Jeg står og diskuterer ting og tang med en bekjent dame på butikken. Hun virker å ha helt andre meninger enn meg – eller bedre sagt, meninger som irriterer vettet av meg.

Jeg kikker på det inspirerte ansiktet hennes, og det eneste jeg har lyst å si er at hun ikke har rett, at hun virker dum og likner på ei gammel ku.

Men sier jeg det midt i butikken, full av fremmede og kjente mennesker? Det gjør jeg så klart ikke. Alminnelig folkeskikk stopper meg fra å lire de grufulle og gærne tankene og meningene ut av meg i all offentlighet. For da vil jeg bare drite meg ut foran alle. Ikke sant?

Det kan være helt annerledes når jeg sitter foran dataskjermen. Da føler jeg at denne elskede skjermen beskytter meg der ute i nettverden. At ingen ser meg, liksom. Jeg kan lage et falskt navn og putte et falskt bilde på kontoen min. Så det er tut og kjør. Jeg kan miste alle hemninger; jeg føler meg uovervinnelig!

Alt det man har lyst til å få ut eller sliter med, popper ut i slike situasjoner.

Tenker jeg på at der ute sitter det ekte levende mennesker med sine traumer, følelser og personligheter? Nope. Det gjør jeg ikke. Hjernen min er skrudd sammen slik at den kun ser det som finnes her og nå. Da er det bare å angripe, kjefte og skrive masse ufint.

Jeg innrømmer nå at jeg har havnet i slike stygge diskusjoner altfor mange ganger!

Den bitre sannheten er at jeg fortsatt driter jeg meg ut, slik jeg ville ha gjort dersom jeg sto midt i butikken og sa stygge ting opp i trynet på folk. Forskjellen er bare at på nettet innbiller jeg meg at jeg ikke er så synlig, som om jeg tror at jeg har på meg usynlighetskappe. Men andre kan jo fortsatt se og høre meg tydelig.

Det har sine konsekvenser: En vakker dag kan man oppdage stempelet «det vanskelige trollet» eller «hun der hissige heksen» i pannen. Det kan fort gå ut over karriere og privatliv i lille Norge.

Les også Nettrollet er eit såra lite barn i ein vaksen kropp

Om du er en av oss som blir for ivrige og hissige i nettdebatt, vil jeg gi deg fem tips fra egne bitre erfaringer:

Husk at alt du skriver på nett har du juridisk ansvar for! Jeg er glad for at en slik advarsel kom på bloggen min. Det gjør at jeg tenker meg om ti ganger før jeg skriver. Skriv det på en gul lapp og heng det på PC-skjermen din om du sliter skikkelig med å styre deg i nettdebatten. Husk at du snakker med ekte mennesker! Forestill deg at du faktisk snakker med noen på butikken, ikke via skjermen. Ha alltid det i bakhodet mens du debatterer. Husk at alt du skriver på nett blir der for evig! Ønsker du at barna dine eller sjefen din finner det du har skrevet? Hvis svaret er nei, ikke skriv det heller. Pust ut og tell til ti før du poster! Dette vil hjelpe hjernen din med å skifte fokus, og du kan se på kommentaren din med friske øyne. Kanskje vil du moderere den i etterkant. Hold deg utelukkende til tema du diskuterer! Det kan friste skikkelig å synke til personangrep og kommentere vedkommende. Men prøv å følge den røde tråden og hold deg til temaet.

Husker du disse enkle reglene, vil du bli oppfattet som en saklig og smart debattant, og få anerkjennelse fra andre i sosiale medier. Er ikke det bedre enn å sitte der sur som en heks med dårlig rykte, fullstendig tappet for energi etter en nettkrangel? Valget er ditt!

Innlegget ble først publisert i en annen versjon på innsenderens blogg tastaturheks.blogg.no.

Publisert 18. juli 2019 17:52