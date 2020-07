Bymiljøtunnelen er nødvendig

Det er klarere enn noen gang.

Publisert Publisert Nå nettopp

Problemene som har oppstått etter at Bryggen og Torget ble stengt for trafikk, viser at Bergen trenger en ny tunnel under Sentrum, mener Charlotte Spurkeland. Foto: Tuva Åserud

Debattinnlegg

Charlotte Spurkeland Bystyremedlem, Høyre

Sommerens prøveprosjekt med bilfritt på Torget og Bryggen har blitt kalt en fiasko. Egentlig beviser den bare det vi Høyre har sagt hele tiden: Bergen trenger en bymiljøtunnel.

Høyre vil at Bryggen skal være bilfri, men sommerens prøveordning bærer preg av symbolpolitikk og hastverk fra MDG. Høyres forslag om bygging av en bymiljøtunnel med innslag ved Dokken og i Sandviken som skal opp i bystyret denne høsten, er den eneste måten Bryggen kan bli helt bilfri på, uten av man overbelaster trange og sårbare gater i Øvregaten og Fjellsiden.

Mange ulike løsninger for Bymiljøtunnelen er blitt utredet. Dette er traseen som Statens vegvesen har anbefalt. Illustrasjonen er hentet fra «Bymiljøtunnelen – silingsrapport» fra 2015.

Det er mye som har vært problematisk med årets prøveprosjektet. For det første oppnår det ikke det opprinnelige formålet om et helt bilfritt Bryggen, ettersom det kun fjerner bilene fra Bryggen i sørgående retning. Biler som kjører Øvregaten og ned Vetrlidsallmenningen, skal fortsatt kjøre nordover over Bryggen. Dermed er det fortsatt biler på Bryggen, i tillegg til busser og drosjer.

Les også Mange kjører feil over Torget – Vegvesenet vurderer tiltak

For det andre har prøveprosjektet skapt trafikkaos i Fjellsiden. Trange gater og smau opplever mer gjennomkjøring enn vanlig, og turister som følger GPS-en, havner på bærtur i Bispengsgaten.

Også Brattlien og Leitet har opplevd mer trafikk, og likeledes har jeg sett flere biler enn vanlig i området ved Sandviken kirke, og det er meldt om flere biler i Lille Øvregaten. Dette må skyldes en blanding av dem som vil unngå en lang omvei til byen, dårlig informasjon og flytting av trafikk til nye områder.

For det tredje har mange opplevd at det blir mer kjøring, og nettopp lange omveier. For dem som bor i byen og kjører mellom Sandviken og for eksempel sentrum eller Nordnes, har stengingen ført til lange omkjøringer. Helt ut til Sandviken sykehus for å kjøre Fløyfjellstunnelen for å komme seg tilbake til byen.

I hverdagen kan det virke tungvint, og omkjøringene kan umulig være særlig klimavennlig.

Les også Eg ønskjer ikkje 17. mai-stemning i Bergen kvar dag

I tillegg kommer de som reelt sett har mistet tilgang til deler av byen. Mennesker med funksjonshemning må eventuelt ta drosje for å komme til deler av sentrum de eller pårørende ikke lenger kan kjøre til.

Oppstarten var også preget av hyppig stenging av Fløyfjelltunnelen, noe som skapte forvirring om hvor man skulle kjøre. Et bevis på at å satse på at all omkjøring i fremtiden skal kunne gå i Fløyfjellstunnelen, er urealistisk.

På toppen er prøveprosjektet nå godt over budsjett. Seks millioner kroner er brukt på få uker.

Høyre vil at Bryggen skal bli både bil- og banefri – men det er klarere enn noen gang at for å få dette til må det lages en alternativ omkjøringsrute gjennom byen. Denne ruten heter bymiljøtunnelen. Den er utredet, og Høyre har kjempet for den siden vi fikk den inn i Bergensprogrammet i 1999.

Les også Arild Holt-Jensen: Feil å stenge Torget og Bryggen nå

En bymiljøtunnel er heller ikke gratis eller konfliktfri, men den er den eneste måten Bergen sentrum kan få bort flere biler fra bybildet uten å lage kaos. Politikken kan ikke være helt utopisk. I fremtiden må det fortsatt være mulig å kjøre til byen. Det er handelen i byen avhengig av.

Familier som bor i Sandviken, på Høyden, Nordnes og Møhlenpris, må kunne ha bil dersom de trenger det. Biler vil finnes, og når man stenger sentrum med et pennestrøk, er den ustabile Fløyfjellstunnelen byens eneste omkjøringsmulighet og ikke en god nok løsning.

Å sette i gang et prøveprosjekt utenfor et normalår er i seg selv ganske spesielt. Men evalueringen vil være en god anledning til å børste støv av diskusjonen om en bymiljøtunnel i Bergen. MDG kan se til sitt eget valgprogram fra 2019, hvor det fint står at «om det er nødvendig, vil vi bygge bymiljøtunnelen for å frigjøre områdene fra trafikk».

Jeg mener denne sommeren har vist at det er nødvendig.