Slik var min første kveld i ei «smittevernvenleg» fadderveke

Me heldt avstand når andre kunne sjå oss.

Det som møtte Reidar Sand den første kvelden i fadderveka, skuffa han. Foto: Privat

Debattinnlegg

Reidar Sand Førsteårsstudent, UiB

Eg er akkurat komen heim til studenthybelen min etter første kveld i fadderveka. Etter mykje skriveri fram mot studiestart om korleis det i år ville bli ei annleis fadderveke med fokus på smittevern, gjekk eg villig på Bybanen for å dra til sentrum og bli betre kjend med mine medstudentar.

Det som møtte meg i faddergruppa, skuffa.

Det som er annleis i år er at det er «fokus» på smittevern. Me er 23 personar i gruppa, i tillegg til to fadrar. Me får beskjed om at det er litt fleire enn tillate, men at det går bra, så lenge me ikkje seier det til nokon.

Etter at me har hatt namnerunde, blir me minna om einmetersregelen, og at den er viktig å halde, når me er synlege i byen.

Programmet for kvelden er fest på Kvarteret. Men det er over ein time til, så dei som har lyst, kan vere med på vorspiel på den vesle hybelen til fadrane.

Der er det inga sjanse til å overhalde einmeteren, men ingen ser oss, så det går fint.

Klokka nærmar seg 18, og me flyttar oss mot Kvarteret. Der held dei regelen om max 200 personar, men alle står i klyngjer på fem til ti personar, og skrik inn i fjesa på kvarandre. Etter kvart som glas på glas blir tømde, blir «meteren» mindre og mindre.

Fadderveka er lagt opp på same måte som før, men me har avstand når andre kan sjå oss.

Eg har fått nok og set kursen heim. På Bybanen ramlar det inn ein skokk studentar frå tre forskjellige faddergrupper. Der dei står i ei klyngje, sender ølflasker fram og tilbake og prøver å halde balansen medan dei skrik, veit snart heile toget at alle skal på same hybelfest.

Dette er berre første kveld av ei «smittevernvennleg» fadderveke.

Alle studentar eg har snakka med, seier at dei håpar dei kan ha mykje fysisk oppmøte på studiet. Ungdommen skal liksom vera så god på det tekniske, men det er ingenting som slår det å vera til stades.

Ein annan ting folk trekkjer fram, er klemming. Folk saknar å kunne gi vener, besteforeldre og kollegaer ein klem. Eg sjølv er ikkje noko særleg glad i klemmar, men no byrjar til og med eg å sakne denne kontakten med venene mine.

Ungdom har mista mesteparten av sitt normale sosiale liv under koronaen, men me må holde ut litt lenger.

Studentar vil ha oppmøteundervisning. og ungdom vil ha tilbake det sosiale. Eldre vil ha besøk på sjukeheimen, og folk vil tilbake på jobb.

Å halde fram med fadderveka på denne måten, med hybelfester i forlenginga, er den sikraste måten å øydelegge desse mogligheitene.

Eg håpar fadderstyrer, studentar, vennegjengar og alle andre som festar, klemmer og drit i smittevernreglane, kan vise at dei er vaksne, kan ta ansvar og halde seg sjølv og andre trygge.