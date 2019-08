Et angrep mot arbeidstakerne i serveringsbransjen

Forslaget blir altså servert uten å skjenke skjenkerne en tanke.

SKJENKING: Alkohol spiller en stor sosial rolle for studenter, men vi kan ikke bekjempe ensomhet med å utvide skjenketidene, skriver de to SV-politikerne. NTB Scanpix

Eirik Lie Reikerås

Andreas Madsen Berg

For mindre enn 50 minutter siden

Bergen blir ikke en mer attraktiv studentby av at studenter drikker mer.

Innlegget fra Høyres Ingrid Louise Storebø og Rebekka Stensbø er ikke bare preget av en politikk som tar lite hensyn til studenters reelle utfordinger, men også av farlig synsing.

Statens institutt for rusmiddelforskning sine undersøkelser om skjenketider og vold, viser at en time ekstra skjenking fører til en oppgang i voldstilfeller på 17 prosent.

Eirik Lie Reikerås 22. kandidat for Bergen SV. Nikita Solenov Andreas Madsen Berg, 5. kandidat for Bergen SV og arbeider som bartender. Privat

SHOT-undersøkelsen, Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, viser at studenters alkoholforbruk allerede er langt over gjennomsnittet i befolkningen, og at 44 prosent av studentene i 2018 hadde et skadelig alkoholforbruk.

Samtidig skal vi ikke benekte at alkohol spiller en stor rolle i det sosiale livet til studenter, og at det har sine definitivt positive sider, også. Men løsningen på å bekjempe ensomhet er ikke å tilrettelegge for at flere skal ligge bakfulle dagen derpå. Da må vi heller støtte opp under studentkulturen.

I tillegg til å være dårlig studentpolitikk, føyer Bergen Høyres utspill seg inn i rekken av angrep mot arbeidstakerne i serveringsbransjen. Økt grad av nattarbeid kan føre til en rekke helseplager, spesielt søvnvansker.

Sannsynligheten for feilhandlinger, og dermed potensiell overskjenking, stiger desto lengre ut på natten det blir. På toppen av dette så blir vanskeligere å leve et familieliv ved siden av jobben.

Publisert 26. august 2019 22:39