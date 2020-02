Havvind er en løsning, ikke sløsing

Økt utbygging av havvind vil redusere kostnadene betraktelig.

SPÅR VEKST: Det internasjonale energibyrået IEA spår en femtendobling av havvind innen 2040, skriver innsenderen. Foto: MICHAEL DWYER / AP PHOTO / NTB scanpix

Finn Gunnar Nielsen Professor Geofysisk Institutt, UiB og direktør for Bergen Offshore Wind Centre

Jan Petter Hansen og Oddveig Åsheim (H & Å) skriver i BT 26. januar om det de kaller «grønnsløsing». Jeg skal avholde meg fra å kommentere alle deres forslag og påstander, men begrense meg til noen av dem knyttet til vindenergi.

At havvindressursene er store nok til å dekke hele verdens energibehov, er korrekt fra et ressursperspektiv. Det innebærer ikke at noen seriøst har foreslått at en skal dekke hele verdens energibehov med havvind.

Hvor mye havvind vil bety i en fremtidig energiforsyning, gjenstår å se. Men jeg vil be H & Å om å se på det internasjonale energibyråets (IEA) ferske rapport om havvind. Her påpekes det at sektoren er i en spe startfase, men med et enormt potensial, og kan bli en «trillion dollar»-industri innen 2040.

Finn Gunnar Nielsen Foto: Sigrid Haaland

IEA har vært premissleverandør både for regjeringer og industri verden over i energipolitikken. De har ikke akkurat vært overoptimistisk i sine anslag over betydningen av fornybar energi. De har i hovedsak vesentlig undervurdert utviklingshastigheten. Når de nå sier at havvind kan bli en industri som femtendobles innen 2040, bør vi lytte.

IEA trekker frem et mulig scenario, der havvind i 2040 blir det største bidraget til Europas elektrisitetsforsyning. I et slikt scenario vil også flytende løsninger være viktige.

Kostnadsreduksjonene knyttet til sol- og vindenergi, også fra havvind, har vært store, og de utkonkurrerer i flere tilfeller nye kull- og gassbaserte energiverk på pris.

Når H & Å mener kostnadene til flytende havvindsystemer er for store, bør de ha i bakhodet at enhetene de snakker om, er de første fem som er bygget etter demonstrasjonsenheten fra 2009. De er nok kjent med at for å få kostnadene ned, må antall enheter opp. Equinor regner med at flytende systemer skal kunne konkurrere med bunnfaste på pris innen 2030.

Til slutt: Det fremstår noe underlig å hevde at satsing på en kjernekraftteknologi som skal testes i 2026, og kanskje demonstreres ti år seinere, er det verden bør satse på.

Er det et «realistisk initiativ»? Da når vi iallfall ikke utslippsmålene for 2030 og 2050.

Publisert: Publisert: 1. februar 2020 18:58

