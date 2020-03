Stoltzen bør stenges

Publisert Publisert Nå nettopp

De siste dagene har jeg sett flere folk på Stoltzen enn noen sommerdag tidligere, skriver Sindre Solberg. Foto: Ørjan Deisz

Debattinnlegg

Sindre Solberg Bergen

Jeg misliker at dette må skrives, og jeg misliker enda sterkere at jeg selv skriver dette.

I en situasjon med allerede sterkt innskrenkede muligheter for utfoldelse er nok det å stenge Stoltzen et av de minst populære tiltakene man kan gjøre, i hvert fall for noen av oss.

Hvis kommunen mener alvor med smittevernstiltakene sine bør det allikevel gjøres. De siste dagene i Stoltzen har det vært så mange mennesker at det overgår alt jeg har sett på finværsdager om sommeren.

Man går til tider i kø oppover, enten du er én av dem som tar igjen folk eller er én av dem som blir tatt igjen. Skulle alle holdt to meter avstand, hadde det vært kø ved starten.

Ikke bare går man nærmest opp i ræven på andre, i tillegg er det pusting og pesing, spytt og snott over en lav sko som det selvfølgelig skal være.

Jeg kommer på et alternativ: Gi en donasjon til Viking og få dem til å sette opp kontrollert innslipp i Fjellveien.