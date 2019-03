Til forsvar for den kunstneriske friheten

At kunsten skal være fri, er grunnleggende både for demokratiet og menneskerettighetene våre.

Lørdag demonstrerer kunstnere for den kunstneriske ytringsfriheten, i Bergen og flere andre byer. «Vi ønsker en forsikring om at den kunstneriske friheten står sterkt i Norge. Derfor er det viktig med en avklaring og ønskelig med en beklagelse fra statsminister Erna Solberg», skriver kunstnerne Anne Marthe Dyvi og Arne Bakke.

Anne Marthe Dyvi Kunstner, leder for BEK

Arne Bakke Kunstner, rektor ved Kunstskolen i Bergen

Det er ikke en trussel, men et gode at vi har arenaer for ytringer som ikke er religiøst, politisk eller økonomisk motivert.

I kunstens rom er ytringene kunstnerisk motivert, men drøfter samtidig ofte skjulte motiver, makt, politikk og samfunnsstrukturer.

Vårt felles gode er at kunstnere har frihet til å skape innhold som deles med publikum i teatre, i gallerirom, i bøker og i ulike mediekanaler.

Vi anser at nettopp i kunsten kan vi drøfte og problematisere det som byr på utfordringer i vår tid.

Det kan være konflikter grupper imellom, samtidige endringer og deres konsekvenser, eller ulike misforhold i verdensanskuelse.

Dette forsøkte kunstnerne å gjøre i forestillingen «Ways of Seeing», som var satt opp ved Black Box Teater i Oslo.

Kunstnerne bak forestillingen og teatersjef Anne-Cécile Sibué-Birkeland ble siktet av Oslo-politiet. Denne saken ble henlagt.

Deres rett til å utøve kunstneriske ytringer ble satt på prøve, det ble også vår mulighet til å få ta del i dem som publikum. I Norge.

Denne saken er skremmende og fremstår for oss som et overtramp mot kunstnerisk ytringsfrihet.

Teatersjef Anne-Cécile Sibué-Birkelands advokat Halvard Helle uttalte til BT: «I en liberal rettsstat er det uakseptabelt at frie ytringer møtes med siktelse og tvangsmidler. Det har aldri tidligere skjedd i nyere norsk historie.»

Det er grunn til å spørre hvorfor denne siktelsen egentlig ble tatt ut mot disse kunstnerne.

Saken er dessverre også et eksempel. Vi har nylig opplevd at Den Nationale Scene er blitt saksøkt for sitt innhold, basert på Vigdis Hjorts bok «Arv og miljø», som også med sitt innhold erfarte rettslige trusler og konsekvenser.

Dette er ikke en enkeltepisode, men en tendens. Det ønsker vi å markere en motstand mot, og advare mot.

Kunst kan provosere og ta opp viktige temaer som både er kontroversielle og ubehagelige. Da må man som kunstner kunne forvente reaksjoner.

Kunstnere må kunne stå for sine kunstneriske virkemidler og tåle en offentlig debatt. Men i saken knyttet til «Ways of Seeing» har det handlet om mye mer enn det statsminister Erna Solberg har omtalt som «å ha ryggrad til å stå i det».

Kunstnerne har fått en urettmessig siktelse på seg fra Oslo-politiet, og politikere på toppnivå har ytret beskyldninger mot dem.

I tillegg har Oslo Frp forsøkt å fjerne den kommunale støtten til teateret på bakgrunn av de kunstneriske virkemidlene som er blitt brukt.

Statsminister Erna Solberg har toppet det hele med å anklage kunstnerne for å gjøre det tøffere å være politiker.

Styrkeforholdet mellom partene er skjevt. Vi forventer mer av rettsstaten Norge, våre politikere og vår statsminister.

Vi ønsker en forsikring om at den kunstneriske friheten står sterkt i Norge. Derfor er det viktig med en avklaring og ønskelig med en beklagelse fra statsminister Erna Solberg.

Kanskje mangler det også en forståelse for fiksjonen, for teateret og for kunsten at det reageres med de hardeste virkemidler fra virkeligheten?

At barn i publikum begeistret roper til Rødhette på scenen at det slett ikke er bestemor som ligger i sengen, men selveste ulven, er forventet.

Men at voksne ikke klarer å håndtere sterke kunstneriske uttrykk og føler trang til å anmelde dem, vitner om mangel på dannelse og evne til å skille fiksjon og virkelighet.

På bakgrunn av denne saken blir det en markering til forsvar for den kunstneriske ytringsfriheten, i solidaritet med kunstnerne, på Torgallmenningen lørdag 23. mars kl. 11.00–12.00. Det blir lignende markeringer i Oslo og andre steder i landet samtidig.

Vi oppfordrer alle til å stå sammen for den kunstneriske ytringsfriheten og ber statsministeren beklage sine uttalelser.

