Norsk Tipping kjører aggressiv reklame for å få oss til å spille mer

DEBATT: Hvis gambling er greit, er tippemonopolet unødvendig. Hvis ikke, må Norsk Tipping legge seg på samme linje som Vinmonopolet.

REKLAME: Innsenderen reagerer på denne annonsen fra Norsk Tipping. Tippemonoploet burde prøve å få oss til å spille mindre, ikke mer, mener Sebastian Skaug. Faksimile fra Facebook.

Sebastian Skaug

På Facebook kom jeg over en sponset post fra Norsk Tipping med oppfordring til å spille i ferien: «Lotto-millionær i sommer? Vi ringer deg uansett hvor du er på ferie».

Norsk Tipping er flink til dette. Å reklamere. Å spille på folks følelser. «Lotto-millionærer er ikke som andre millionærer!» Det er gøy å vinne i lotto, hæ?

Problemet er bare at Norsk Tipping ikke burde prøve å få oss til å spille mer, men mindre.

Vi har to statlige monopoler i Norge, tippemonopolet og alkoholmonopolet. Hensikten med begge er den samme: Staten ønsker å regulere en atferd som den mener ikke er bra for oss, og vil ikke overlate ansvaret til private selskaper.

Men der alkoholmonopolet er underlagt totalt reklameforbud, er det fritt frem for Norsk Tipping å kjøre aggressiv reklame for å få oss til å spille mer.

Norsk Tipping betaler for å få sponset innlegg om å spille lotto på Facebook. Det skulle tatt seg ut om Vinmonopolet kjørte reklamer om at folk burde drikke mer i sommer – at du finner et pol uansett hvor du er på ferie.

Om formålet til Norsk Tipping er å få folk til å spille mest mulig, kan man jo spørre seg hva som er hensikten med tippemonopol i det hele tatt.

Den jobben klarer utenlandske spillselskaper like godt.

Men der alkoholmonopolet er underlagt så strenge reklameregler at produsentene ikke har lov til å gi produktinformasjon på sine egne sider, tildeler statskanalen NRK lottotrekninger midt i beste sendetid.

Jeg skulle likt at noen i TV-bransjen hadde regnet ut verdien på gratisreklamen Norsk Tipping får. Klart det gjør lørdagskvelden ekstra spennende, når du uansett ser på TV, om du faktisk hadde mulighet til å vinne noen millioner i tillegg.

I 2018 brukte Norsk Tipping 115 millioner kroner på en ny logo, som til forveksling er lik den gamle. Penger som ellers kunne gått til idretten, ble brukt av Norsk Tipping til å friske opp sitt visuelle uttrykk.

Kommunikasjonsdirektør Tonje Sagstuen i Norsk Tipping sa til Kampanje: «Den gamle identiteten var for statisk og ga oss ikke nok spillerom i kommunikasjonen. Et attraktivt uttrykk er et viktig virkemiddel for å nå nye generasjoner kunder».

Hvis samfunnsformålet til tippemonopolet er å bruke over hundre millioner kroner på å få den nye generasjonen til å spille like mye som den forrige, kan man spørre seg om hele ordningen har gått ut på dato.

Enten er spilling greit, og da er tippemonopolet unødvendig.

Hvis spilling ikke er greit, må Norsk Tipping legge seg på samme linje som Vinmonopolet, og slutte å fremme produktet sitt med reklame for gambling.

