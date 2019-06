Bompengene skyldes grov diskriminering av Bergen

Intercity-prosjektet rundt Oslo håndterer langt færre passasjerene enn Bybanen i Bergen. Likevel har de fått mye mer penger i Oslo.

SKINNER: Politikerne behandler banene i Oslo og Bergen helt forskjellig, skriver Roald Olai Tertnes. byoutline Scanpix / BT

Roald Olai Tertnes

Hva hjelper det med en statsminister fra Bergen, når hun ikke engang klarer å likebehandle oss?

Bergens-politikerne står ikke i Oslo med luen i hånden og krum nakke, de ligger på kne og ber.

Østpå tror de ikke sine egne øyne, hele landet tvinges til å betale noe som ikke helt har klimavett:

Intercity-prosjektet rundt Oslo har fått 170 milliarder kroner, for å øke antall togpassasjerer med 9 millioner reisende årlig.

Til sammenlikning har Vestlandets hovedstad fått mindre enn 4 milliarder til å skinne-forflytte mer enn 12 millioner reisende.

OPPRØR: Flere bomstasjoner har ført til kraftige protester. Her fra den nye bommen i Straumevegen sør for Krambua. byoutline Ørjan Deisz (arkiv)

Det verste er ikke bare at dette utgjør 3 prosent av 170 milliarder. Men vi tilbys kun 50 prosent kostnadsdekning, mot 100 prosent østpå.

Hvordan kan anstendige mennesker gjøre så stor urett?

Vi ber ikke om noen ekstraordinære midler, bare at vi får tilbakeført «skinnepengene» våre.

Erna & Siv gjemmer seg bak Klimaforliket, og økt satsing på jernbane. Hva er den store forskjellen på skinnene østpå kontra vest?

Hva med kvalitetssikringsrapporten av prosjektet som viser at en full utbygging av Intercity er «meget ulønnsomt»?

At det ikke er et passasjergrunnlag som kunne forsvare så høye investeringer, og at gevinsten innen klima er bortimot null!

Hvordan kan 60 km skinner fra Hamar til Lillehammer «klima»-forsvares med 100 prosent dekning, mens 12 km til langt flere innbyggere i Åsane, bare fortjener 50 prosent?

Hvordan kan 31 km mellom Sarpsborg og Halden forsvares, når 12 km til Åsane gir langt større uttelling?

Lillehammer- og Halden-prosjektene er lagt på vent, da kan de vente litt til.

Av hensyn til klimaforliket og i rettferdighetens navn: Dette er anledningen til å omdisponere midlene våre til langt større samfunnsnytte NÅ.

Skulle tro Bergen har et langt større forurensningsproblem som også rammer langt flere mennesker enn i Halden og Lillehammer.

Skal vi illustrere dette med likebehandling?

I samme målestokk skulle vi hatt 226 milliarder, i stedet for 4 milliarder. Langt over 300 milliarder hvis vi tar med fremtidig trafikkgrunnlag til Oasen og Åsane.

Vi er ikke grådige, vi er fornøyd med 30 milliarder, og det viser hvor mye mer samfunnet får ved å flytte disse pengene til Vestlandets hovedstad.

Hele landet vil nyte godt av at vi ikke strupes, men genererer mer penger til fellesskapet.

Dere må likebehandle oss. Innenfor klimaforliket er det bare å flytte penger.

Publisert 17. juni 2019 08:00

