Listen over gode spillere som ikke lykkes, begynner å bli lang.

SØKE RÅD: Utnytter Lars Arne Nilsen at mange av spillerne har lang erfaring og stor kunnskap? spør Ståle Lothe. Ørjan Deisz

Ståle Lothe Søfteland, Os

Trener Brann på «Laget i angrep»? Det gjorde vi i det militære – ja, vi øvde på «Laget i forsvar» også, men det er det ingen grunn til å lure på om Brann gjør.

Ild og bevegelse var stikkordene for et planlagt angrep i forsvaret, og selv om det bare er en kule på deling i en fotballkamp, er prinsippet det samme. Føres ballen frem på flanken, må det fylles på med 6–7 mann i sentrum.

Dette praktiserer Molde temmelig konsekvent, mens Brann nesten like konsekvent blir for tynt besatt i boksen til at det blir scoring.

Kampen mot Sarpsborg søndag kveld sitter friskt i minnet. I andre omgang gjennomførte ikke Brann ett skikkelig angrep. Målet til Teniste i første omgang var oppløftende, men like fullt et lykketreff.

Hvorfor blir gode spillere dårlige under Lars Arne Nilsen? Eller sagt litt mer nyansert – hvorfor får ikke Nilsen gode spillere til å blomstre? Listen begynner å bli lang, her er noen: Huseklepp, Grønner, Skålevik, Børven, Koomson, Løkberg, Bamba, Berisha.

Utnytter treneren at mange av spillerne hans har lang erfaring og stor kunnskap? De har ganske sikkert mye å bidra med når kampene evalueres.

Hvor lenge skal Lars Arne Nilsen fredes av Branns styre og sportsjournalistene i BT og BA?

