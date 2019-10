Sludder om vaksiner fra Folkehelseinstituttet

Skal unge gutter be om vaksinasjonsattest fra jenter før sex?

ANSVAR: I min ungdom lærte vi jenter at vi måtte ta ansvar for egen kropp. Nå trenger ikke gutter det, de skal flyte på «flokkbeskyttelse», skriver Solveig Selmer-Olsen.

Debattinnlegg

Solveig Selmer-Olsen Osøyro

I en artikkel om vaksinering av gutter i BT 13.10, uttaler Folkehelseinstituttet at det er så liten risiko for gutter å få kreft som følge av HPV-viruset, at det ikke er hensiktsmessig å vaksinere unge gutter som er over 15 år.

Hvorfor har de da innført det i barnevaksinasjonsprogrammet?

I min ungdom lærte vi jenter at vi måtte ta ansvar for egen kropp. Nå trenger ikke gutter det, de skal flyte på «flokkbeskyttelse»! Hva er dette for noe sludder? Skal det bli sånn for dagens unge gutter at de før sex ber om å få vaksinasjonsattest fra jenten?

Og hva med homofile gutter? Hvilken «flokkbeskyttelse» har de? Riktignok har tiloversblitte vaksiner i Bergen blitt gitt til homofile, men vi snakker vel utover Bergen kommunes grenser? Dette kan ikke være noe som overlates til tilfeldige ekstradoser.

Jeg håper at Folkehelseinstituttet ved overlege Margrethe Greve-Isdahl, og helseminister Høie vil vurdere dette på nytt.

Publisert 21. oktober 2019 14:28