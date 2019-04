Skummel vingling fra Bergen Høyre

DEBATT: Vinglingen til Høyre viser manglende respekt ovenfor Åsanes innbyggere, som har ventet på Bybanen i årevis.

BYBANE TIL ÅSANE: Istedenfor at Bergen Høyre skal skape usikkerhet rundt bybane til Åsane, bør de heller presse deres egen regjering til å bidra mer med statlig finansiering, skriver Djani Behram i AUF. Foto: Elias Dahlen (arkiv)

Djani Behram Fylkesstyremedlem, AUF i Hordaland

De siste månedene har Bergen Høyre vinglet kraftig på om man skal bygge Bybanen til Åsane. Det er skummelt at et av de største partiene vingler over kollektivsatsingene på Vestlandet. Åsane er ikke hvilken som helst bydel i Bergen. Det bor 40.000 mennesker der.

Bybanen er en historisk suksess i Bergen. I 2017 reiste 12,6 millioner med Bybanen, den har dermed skapt en enklere hverdag for mange bergensere. Dessuten betyr Bybanen til Åsane flere arbeidsplasser og muligheter til å bygge miljøvennlige familieboliger.

Djani Behram Foto: Privat

Men Bybanen er ikke bare et viktig transportmiddel, den er også et eksempel på et grønnere, renere, fremtidsrettet og miljøvennlig Bergen. Bybanen har vært en viktig faktor som har bidratt til den reneste luften i Bergen på 15 år, fordi færre reiser med bil. Den bydelen som nettopp har behov for Bybanen, er Sandviken, fordi området sliter med høy luftforurensning.

Høyres vingling er alvorlig fordi den kan føre til at innbyggerne i for eksempel Sandviken får dårligere helse. Et Bergen med forskjeller i luftforurensning i bydelene, er ikke et Bergen vi skal ha.

Med Bybanen sikrer vi en renere og grønnere fremtid for de neste generasjonene. Åsanes innbyggere fortjener ikke Høyres vingling. Derfor er jeg glad for at Arbeiderpartiet i Bergen er garantisten for byggingen av Bybanen til Åsane.

Istedenfor at Bergen Høyre skal skape usikkerhet rundt bybane til Åsane, bør de heller presse sin egen regjering til å bidra mer med statlig finansiering. Hvis regjeringen betaler hele regningen for Intercity-togene til og fra Oslo på Østlandet, kan Erna Solberg og Siv Jensen også dekke Bybanen i den viktigste byen på Vestlandet, nemlig Bergen.

