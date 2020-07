Vi lytter til bergenserne

Innbyggernes ønsker for bystranden blir selvsagt ivaretatt.

Slik ser arkitektene bak vinnerforslaget True Blue for seg at området langs Store Lungegårdsvann kommer til å se ut i fremtiden. Foto: White Arkitekter

Debattinnlegg

Thor Haakon Bakke Byråd for klima, miljø og byutvikling (MDG)

Alle kjenner Store Lungegårdsvann som vei til skole eller jobb, som joggeløype, eller som båthavn. Undertegnede har til og med krysset vannet i en oppblåsbar pelikan. Det er viktig å få til en god utvikling av dette området, og nå bygger vi altså bystrand av massene som kommer fordi Bybanen bygges.

I et leserinnlegg fra Hege Elna Mikkelsen i BT 24. juni stilles det spørsmål om brukermedvirkningen i utformingen av bystranden, som jeg gjerne vil svare på.

For å lykkes best mulig satte byrådet i gang en arkitektkonkurranse, hvor beste design av den beste bystranden skulle vinne.

Brukermedvirkningen ble en suksess, og 300 personer kom med innspill! Noen var mest opptatt av å bevare løpeløypen sin, noen ønsket seg en tropisk strand og andre ville ha nye tilskudd som matmarked og kafeer.

Thor Haakon Bakke (MDG) Foto: Geir Martin Strande

Disse gode innspillene skal jeg gå inn i sammen med vinnerteamet i høst, når vinnerforslaget True Blue skal arbeides videre med. Vi gleder vi oss til å ta i bruk innspillene i det viktige arbeidet vi har foran oss.

I leserinnlegget til Mikkelsen er det et ønske om mer strand, og True Blue er det forslaget som faktisk har mest strand, i tillegg til mest parkareal. Samlet sett svarte True Blue best på bestillingen!

Når programmet og bestillingen til plan- og designkonkurransen for bystrand og ny Lungegårdspark ble utarbeidet, hadde Bymiljøetaten dialog med mange parter med interesse i området.

Før designkonkurransen ble gjennomført, fikk to skoleklasser tegne sin drømmestrand. Disse tegningene ble utstilt langs Store Lungegårdsvann, og er lagt inn som et vedlegg til konkurransegrunnlaget som de fem firmaene fikk som grunnlagsdokumenter for sitt arbeid, og tegningene vil følge saken hele veien frem til byggesøknad.

Ved å også stille ut de fem forslagene til ny bystrand, har vi bedt om kommentarer fra publikum til forslagene. Disse kommentarene blir behandlet i forprosjektfasen av planarbeidet som starter til høsten, og blir en del av byggesaken når den tid kommer.

I sammenheng med utstillingen av forslagene ble det også gjennomført en uformell avstemning. Resultatet av avstemningen ble formidlet juryen, som lovet.

Vinneren er kåret, og det er nå arbeidet begynner. Da vil vi ta med oss innspillene og jobbe videre med vinnerforslaget.

Bergensere har sterke meninger, og ofte elsker man noe eller hater det. Det er tydelig at bergenserne er engasjert i utviklingen av byen. Det liker jeg, og brukermedvirkningen skal nå fortsette!