Vi trenger ikke et rikt uteliv, hvis de ansatte er fattige

Bartendere jobber ofte nattarbeid, som gir flere dokumenterte helseplager, skriver Sofie Marhaug (Rødt). Foto: IsabellaO / Shutterstock / NTB scanpix

Debattinnlegg

Sofie Marhaug Gruppeleder for Rødt i Bergen bystyre

Anne Rokkan mener i BT 4. juli at politikerne gjør det vanskeligere for utelivet med de nye skjenkereglene. Selv er jeg fornøyd med å ha fått gjennomslag for forslaget om å stille krav om allmenngjort minstelønn for å få skjenkeløyve. Det nye reglementet er nemlig ikke KrFs fortjeneste alene.

Jeg hang meg særlig opp følgende formulering hos Rokkan: «Minstelønn kan være en god idé, men hvorfor det skulle være viktigere for akkurat bartendere enn butikkmedarbeidere, vites ikke.»

Jeg vil gjerne heve lønnen for butikkmedarbeidere også, men det finnes faktisk spesielt gode grunner til å stille krav om minstelønn i utelivsbransjen.

Sofie Marhaug (Rødt) Foto: Geir Martin Strande (arkiv)

Ifølge Statistisk sentralbyrås oversikt, som viser snittlønnen for over 350 yrkesgrupper for 2019, er bartendere blant de ti dårligst betalte jobbene i Norge.

Bartendere tjener mindre enn butikkmedarbeidere. Dette er etter at allmenngjort minstelønn ble innført for bartendere og servitører fra og med 2018. Det sto neppe bedre til før den tid.

I tillegg jobber bartendere sene skift og ofte natt. Det er dokumentert at nattarbeid gir økt risiko for hjerte- og karsykdom, høyere risiko for spontanabort og trolig en signifikant høyere risiko for kreft.

Selv om de fleste gjester oppfører seg, kan for mye alkohol dessuten gjøre arbeidssituasjonen ubehagelig. Dette har antakelig Rokkan god kjennskap til «etter å ha jobbet i utelivsbransjen et lite tiår» – og hun har allerede skrevet godt om «fulle 50-åringer med sosial overtenning» på jobb.

Poenget mitt er at bartendere legger inn en betydelig innsats i arbeidet sitt, samtidig som de tjener lite. De jobber sent og må forholde seg til berusede gjester. Dette gjør dem også mer utsatt enn mange andre yrkesgrupper.

Å sikre at de ansatte får lønn som fortjent, er noe vi må arbeide for gjennom lønnsforhandlinger, lovverk og reglement, i tillegg til å følge opp ulovligheter gjennom Arbeidstilsynet og A-krim.

Da skulle det bare mangle at også Bergen kommune klart og tydelig gir beskjed om at reglene for allmenngjort minstelønn må bli fulgt for å få lov til å etablere seg.

Jeg forstår heller ikke hvordan dette skulle ødelegge for næringen. Det ødelegger kanskje for useriøse og kriminelle aktører, men disse klarer vi oss fint uten.

Det handler snarere om å sette en standard. Et rikt uteliv har lite for seg dersom de som jobber der er fattige. De fortjener en lønn å leve av.