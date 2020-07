Det må aldri gjenta seg

Det har vært dårlige tider for den psykiske folkehelsen.

Koronatiltakene visket over natten ut viktige strukturer i det psykiske helsefeltet. Allerede sårbare grupper ble hardt rammet og nye pasientgrupper kom til, skriver Tove Gundersen. Foto: Paul Craft / Shutterstock / NTB scanpix

Tove Gundersen Generalsekretær i Rådet for psykisk helse

Da Norge stengte ned i mars, meldte helseangsten seg i befolkningen. Mange av de psykiske helsetilbudene ble reduserte eller borte, i en periode der behovet var stort.

Det er grenser for hvor mye nytteverdi kreative digitale løsninger har for de av oss som trenger hjelp og støtte fra ekte mennesker for å få dagene til å henge sammen. Isolasjon, ensomhet og begrensede behandlingstilbud har preget oss, og økningen av angst og depresjon har vært stor.

Tove Gundersen Foto: Liz Buer

Isolasjon kan gi nedsatt evne til egenomsorg, og vi vet at mange har slitt. Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse og rus fant for eksempel i en undersøkelse at 72 prosent fikk det verre i nedstengningsperioden. Flere symptomer, mer rus, oftere selvmordstanker og trigging av traumeerfaringer ble trukket frem.

Da er det ikke rart at våre medlemsorganisasjoner opplevde stor økning på chat og hjelpetelefon. Der blant annet frekvensen av selvmordstematikk økte med en fjerdedel, og hvor de kun klarte å besvare halvparten av de totale henvendelsene.

Rådet for psykisk helse ble stadig kontaktet direkte om tunge temaer som vold, overgrep og selvmord. Og vi driver ikke engang noen hjelpetelefon. Det gir inntrykk når to unge gutter, uavhengig av hverandre, forteller at de har funnet lederen sin død i selvmord og melder om «dobbel smerte og uro når de som skal ta vare på oss gir opp», og barn beskriver hverdager uten frisoner fra overgripere.

Det digitale kvantespranget i koronatiden vil ikke løse disse problemene alene. For enkelte grupper er ikke teknologien det som kan hjelpe dem. Dette gjelder særlig de sykeste. For mange er mobile løsninger ikke en dør som åpner seg, men en vegg de møter.

Det er en forutsigbar konstant vi må ta innover oss her: Den psykiske folkehelsen kommer alltid under press i kriser. Når mange har tapsopplevelser, vil risikofaktorene øke. Forebygging må da markeres mer, for når prioriteringene blir så harde, faller viktige prinsipper ut. Selv om psykisk helse og rustjenester er kritiske tjenester, blir den gjennomgående nedprioriteringen markant i en slik situasjon.

Dette er spesielt problematisk når vi vet at manglende tjenestetilbud kan føre til tap av liv. I tillegg er det ikke nok tilgjengelige tjenester for de sykeste: 30 prosent avviste henvisninger for voksne før koronakrisen, og lav aktivitet under har dannet et dobbelt etterslep. Vi må derfor se på prioriteringskriteriene på nytt.

Siden flere trenger psykisk førstehjelp i kriser, må vi få strukturer som garanterer nøkkelfunksjoner også innen helse og oppfølging. Blant annet må helsestasjon og skolehelsetjeneste få egne krisegarantier.

Ansatte i Forsvaret og politiet vet hva slags forventninger som hviler på dem i kriser. At det psykiske helsefeltet fremdeles prøver å forstå hva slags nøkkelfunksjoner som er avgjørende i en krise, er ironisk. Nå må vi tydelig definere hvilke tjenester som har et samfunnsoppdrag, som ikke kan løses på hjemmekontor.

Det har vært en bratt læringskurve. Psykisk helsevern i Norge er allerede forstrukket, fragmentert og underfinansiert. Nå må vi lage en struktur som også tåler nedstengning.