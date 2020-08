Hets og trakassering av studentene er forkastelig

Mediedekningen av fadderuken er legitim, men har bidratt til å gjøre studentene våre til en ufortjent skyteskive.

Onsdag vedtok rektor Dag Rune Olsen og resten av ledelsen ved Universitetet i Bergen å avlyse alle arrangementer i regi av fadderstyrene. I dette innlegget forklarer han bakgrunnen for beslutningen. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Dag Rune Olsen Rektor, Universitetet i Bergen

Denne uken er eksemplene mange på en forferdelig ukultur hvor våre studenter hetses, trakasseres og mottar til dels truende budskap i sosiale medier, kommentarfelt eller i personlige meldinger. Dette skjer i forbindelse med fadderuken, hvor frivillige studenter har stilt opp, gitt av sin tid og virkelig lagt inn et enormt arbeid for å lage en god og smittevernvennlig mottakelse for sine nye medstudenter.

Ja, det har forekommet brudd på smittevernregler, men vi vet også at disse frivillige studentene har gjort solid jobb for å motvirke dette. Uansett hva man mener om fadderuken, er hets og trakassering kun ødeleggende og aldri konstruktivt.

Jeg finner hets og trakassering totalt uakseptabelt. Det er en giftig ukultur som kan medføre at færre stiller opp frivillig, at folk blir redde og at vi mister mye av det samholdet som gjør vårt universitet, vår by og vårt land til et hyggelig samfunn å bo i.

Til alle dere som vurderer hets eller trakasserende ytringer rettet mot fadderaktivitetene til våre studenter, send heller konkret kritikk eller klare budskap til oss i ledelsen ved Universitetet i Bergen.

Fra og med onsdag 12. august gjennomføres ikke arrangement i regi av fadderstyrene ved UiB, selv om helsemyndigheter og Bergen kommune mener at arrangementene var gjennomført i ordnede former, og egnet til å ivareta både smittevern- og sporing.

Vi stoppet fadderarrangementene på grunn av det presset mange studenter opplevde blant annet fra mediene og sosiale medier, samtidig som de skulle gjennomføre trygge og gode arrangement. Dette er et press vi ikke vil utsette våre studenter for, selv om de frivillig har tatt på seg den rollen.

Mediedekningen i begynnelsen av fadderuken har bidratt til dette presset. Vi som har vært til stede i Nygårdsparken og i byen har sett mange eksempler på dyktige faddergrupper fra UiB, som ikke kom frem på TV-skjermen. Medienes søkelys på fadderuken er legitimt, men kan fyre oppunder nettroll, hatsk stemning i kommentarfelt og gjør studentene våre til en ufortjent skyteskive.

Vårt fokus er alltid å ta godt vare på studentene. Derfor aksepterer jeg heller ikke hets eller trakassering av faddere gjennom kommentarfelt eller i sosiale medier. Dette er unge menneske som jobber frivillig for at nye studenter skal få en god velkomst og et sosialt studieliv i Bergen.

Takk til alle dere som faktisk bidrar til nettopp det!