Å se alle de falleferdige naustene, gjør meg bare trist

Vi evner ikke å finne måter å verne om vår kysthistorie.

Våre sjøhus vil snart forsvinne i vannet, frykter innsenderen. Foto: Rob Huntley / Shutterstock / NTB scanpix (illustrasjonsfoto)

De nennsomme steinkaiene, de vakre grindakonstruksjonene, den solide kledningen, alt bygget for hånd med det man hadde tilgjengelig.

Fiskerens arbeidsplass gjennom generasjoner, sjøhus som har overlevd stormer og flombølger, spor av Vestlandets forfedre.

Bygg merket av levd liv er vakre. Men å se alle de falleferdige naustene på Møkster, gjør meg bare trist. Om få år er alt vekk, historien om vårt opphav, blåst på sjøen. I beste fall erstattet av en simpel naustrekke med stålrekkverk og rulleport.

Det snakkes så svulstig om bærekraft og gjenbruk, men vi evner ikke å finne måter å verne om vår kysthistorie.

Vestvågen var navet i et levende fiskersamfunn på Møkster. I den lange vågen ytterst mot storhavet var det kaier, naust, butikk og sjøhus – noen med bolig i de øverste etasjene. Men når næringen endret seg, var det ikke lenger samme behov for alle disse byggene ved sjøen.

Dette skjedde langs hele kysten på 1960 tallet, og siden har disse byggene forfalt, ettersom det ikke har vært mulig å finne ny fornuftig bruk for dem. Disse gamle sjøhusene og naustene er for store for dagens lagringsbehov, og de ligger ofte for lang unna by og hverdag til at man finner ny bruk som kan rettferdiggjøre vedlikeholdskostnadene.

Ofte er det uklare eierforhold med fettere og kusiner som krangler om hevd og fordeling, mens malingen flasser og kaien slår sprekker. Et komplekst lovverk tilpasset pressområdene i sør, er så omfattende at det dreper ethvert engasjement for å ivareta og skjøtte disse vakre, historiefortellende byggene langs vår øvrige, lange kyst.

Vernemyndigheter, strandlov, allemannseie, kommuneplaner og tekniske forskrifter utgjør til sammen en effektiv, pasifiserende barriere, som stopper selv den mest ihuga entusiasten, og man blir stående apatisk og se på forfallet.

Det ryktes at det tilbys støtteordninger, men det har sjelden resultert i andre oppgraderinger enn en presenning.

Arvid Bjerkestrand Foto: Privat

Det paradoksale når man reiser langs Vestlandskysten, er at det oftest er sjøhusene som anvendes til opphold og overnatting, lovlig eller kreativt, som skjøttes. Et håndfast bevis på vern gjennom bruk. Og her ligger også håpet for fremtiden.

Vår bruk av de gamle naustene handler ikke lenger om salting, nøter og sildestimer. Nå er det kajakk,

vannskuter, to teiner, krabbekoker og en kartong Chablis.

Naustet var kystfiskerens arbeidsplass, men er blitt et sted for rekreasjon. Ved første øyekast kan dette oppleves som en overflatisk dreining, men man skal ikke underkjenne verdien av rekreasjon i dagens samfunn, tvert imot.

Moderne idealer for byutvikling sparer energi og miljø ved å være kompakt og kortreist. Men et velfungerende samfunn må også skape rom for ro og kontemplasjon, og naturen er vår viktigste sjelelige verdi.

De gamle kyststedene ligger ofte i periferien av byene (strilelandet) og representerer kortreiste, lokale reisedestinasjoner. Bygningene er allerede bygget, noe som muliggjør gjenbruk og transformasjon av eksisterende bygningsmasse.

Vernemyndighetene har så langt ikke vært villig til å se på fortiden med nåtidens øyne når det gjelder kystbyggene. Her har det vært ensidig fokus på vern, uten tanke om bruk. Men robåt er et lite brukt fremkomstmiddel i dag, tross sin tilbakeskuende sjarm.

Vi må få lov til å se fremover, montere en liten påhengs. Båten beholder likevel sin iboende sjarm. Det bør være fullt mulig tilrettelegge for ny bruk. Det handler kun om statlig eller kommunal vilje.

Antikvariske myndigheter og lokale bygningsmyndigheter bør kunne utarbeide retningslinjer for å tilrettelegge øvre etasje i naust til enkle fritidsboliger og korttidsopphold. Klare regler for hvordan historiske bygg skal rehabiliteres, er en del av hverdagen i fornyelsen av byene våre, og disse retningslinjene bør også kunne tilpasses kystbebyggelsen.

Kittede trevinduer, vestlandskledning, originale beslag – dette kan danne grunnlag for lokal håndverkskompetanse og arbeidsplasser.

Arkitekter har lenge jobbet med løsninger for historiske bygg, hvor eksteriøret beholdes intakt, og man bygget indre «rom i rom» som langt på vei ivaretar energikrav. Det finnes stadig bedre løsninger både når det gjelder utslippsfrie toaletter og alternativ vannforsyning.

Første etasje opprettholdes som naust, med historisk lesbarhet både ute og inne. Omliggende kai er åpen for passasje, slik at ingen hindres i å vandre langs sjøen. Det kan tilrettelegges for at naustetasjen er delvis åpen for allmennheten i pressområder, kanskje én sone/ ett naust pr. våg.

Dette er ikke så forskjellig fra hvordan vi i byene etterstreber et «levende» gateplan og felles uteareal og lekeplasser, mens vi bor i etasjene over.

Det ville gledet meg om for eksempel Austevoll kommune tok et initiativ til et slikt historisk rehabiliteringsprosjekt. Jeg håper uansett at vi finner en måte å forvalte de gamle kystbyggene.

Da kan også fremtidens generasjoner en morgenstund «glida inn på ein våg me ikkje har visst um»; en våg som forteller historien om våre forfedre, og vår forvaltning av den arven.

Eller kanskje det «berre ein draum»?