Jeg er en småbarnsmamma som vil leve!

De som bryter karantenen kan være ansvarlige for at alvorlig syke blir smittet.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Det er vanvittig tankeløst at folk holder på som dette, skriver Rebecca Island fra Bergen. I en alder av 35 år fikk hun brystkreft for andre gang. Foto: Privat

Debattinnlegg

Rebecca Island Bergen

Jeg leste nettopp at folk i karantene bryter denne for å dra på butikken eller trene. Dette gjør meg vanvittig frustrert!

Som kreftsyk småbarnsmor som kjemper mitt livs kamp for å overleve en sykdom legene sier vil ta livet av meg, er jeg helt avhengig av min helse og den hjelpen jeg kan få på sykehuset.

Å bli satt i karantene, eller i verste fall bli korona-syk, kan få enorme konsekvenser for meg og alle andre som er i risikogruppene.

Jeg synes det er ufattelig uansvarlig og tankeløst at folk holder på som dette. Det er kjempeviktig å hindre smittespredning. Hvem ønsker å ha andres «blod» på sine hender? Skjerpings til dem det gjelder!

Jeg tenker at folk må forstå at selv om de ikke har symptomer, kan de være bærere av viruset. Det er jo en grunn til at de sitter i hjemmekarantene!

Det er jo nettopp sånne eksempler på folk som ikke tenker seg om eller ikke bryr seg som kan forårsake at vi andre kan dø av dette.

Jeg strålebehandles for voksende kreft med spredning, og skal snart ha flere cellegiftkurer. Det er ikke så kjekt å ha dårlig immunforsvar når det er et koronavirus som går omkring. Folk må faktisk tenke seg om. Det er mange som er i samme situasjon som meg, kreftsyke, eldre og folk med autoimmune sykdommer.

Det gjelder så mange mennesker. Nå må vi ha en kollektiv dugnad før liv går tapt.

Hilsen en småbarnsmamma som vil leve!

Innlegget ble først publisert på Facebook.