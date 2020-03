Hva skal til for å få oss til å leve mer klimavennlig?

Medier som NRK og Bergens Tidende spiller en viktig rolle.

Mellom 6000 og 8000 møtte opp utenfor Stortinget for å delta i klimabrølet. Professor Kjersti Fløttum skriver at nok kunnskap er nødvendig for å få flere til å innse alvoret. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Debattinnlegg

Kjersti Fløttum Professor, Institutt for fremmedspråk, UiB

«Så utroooolig fine vi er, når vi sier høyt ifra om nok ord – vi krever klimatiltak i tråd med 1,5-gradersmålet – nå!» – skriver gruppen «Klimabrøøøøølet» på sin nettside. Mange med dem, om de ikke akkurat brøler, formidler klare meldinger om at det er nok ord i klimadebatten.

Professor Kjersti Fløttum Foto: Paul Sigve Amundsen (arkiv)

Med det menes som regel at nok er sagt om klimaendringene, men at det skorter på handling. «Nok ord» har en underliggende betydning som vi også ofte hører uttrykt, nemlig at vi har nok kunnskap til å vite hva vi skal gjøre. Men er det så sikkert? Hvem stiller seg bak «vi» her, hvem viser det til?

Kanskje er det slik at noen faktisk tenker at de ikke vet nok. Det viser i alle fall noen av svarene vi nylig har fått i en undersøkelse gjennomført av Norsk medborgerpanel, i samarbeid med den tverrfaglige forskergruppen LINGCLIM ved Universitetet i Bergen.

I denne undersøkelsen ønsket vi å få mer kunnskap om deltakernes motivasjon (eller manglende motivasjon) for å endre levemåte i et klimaperspektiv.

Bakgrunnen var at vi i tidligere representative undersøkelser hadde fått resultater som viser at mange nordmenn er villige til å endre levemåte for å begrense skadelige klimaendringer.

Men hva som eventuelt motiverer til dette, mangler vi kunnskap om. Av de 1311 som ble spurt, svarte 1069 at de hadde endret levemåte.

Av disse fortalte 876 om ulike typer motivasjon, fritt formulert med egne ord. Alt materialet er ikke ferdig analysert, men vi ser allerede nå noe nytt og interessant.

Det er flere som peker på at nettopp kunnskap og informasjon er en viktig pådriver, samt «oppfordring fra mediene».

Når en deltaker nevner «informasjon i mediene om klimaforandringer» først i svaret sitt, er det et tegn på at norske medier bidrar med oppslag som mottakerne finner troverdige og viktige.

Derfor er det så viktig at store medieorganisasjoner, som for eksempel NRK og Bergens Tidende, setter inn ekstra krefter for å formidle mer kunnskap om klimaendringene og hvilke tiltak som kan redusere de negative konsekvensene. Da blir det viktig ikke bare å vise enighet, men også sørge for at uenighet ikke blir tildekket.

Et godt eksempel fikk vi i BT lørdag 29.02 om skogens betydning i klimasammenheng, og hvor positivt det kan være å plante mer gran i Norge.

Det er vanskelig å gi ett svar med to streker under. Men vi skjønner mer når artikkelen gir plass til påstander om hvorfor mer skog kan være et godt tiltak, som blir fulgt opp av to eksperter med ulik bakgrunn og mening i saken. Det viktige er at de får anledning til å begrunne sine meninger med velkvalifiserte synspunkter.

Så vil kanskje noen si at de mange synspunktene bare vil føre til mer forvirring. Jeg tror imidlertid at nettopp meningsmangfoldet gjør oss klokere og tryggere.

Når våre medier formidler kunnskap og diskusjon hvor saklig uenighet vises, via anerkjente eksperter, så gir det oss verdifull tilvekst i vår egen kunnskapsbase.

Og vi kan fortsette diskusjonen, men da som en opplyst kunnskapsbasert diskusjon – på hjemmebane, på jobb eller i kommentarfeltene.

Skog er en type tema i klimadebatten som i de fleste sammenhenger krever tiltak enkeltindividet ikke kan gjøre noe særlig med. Blant alle de store spørsmålene må vi som enkeltmennesker leve våre daglige liv. Vi skal passe på våre egne behov og interesser, vår familie og vårt fellesskap.

Mange stiller seg spørsmål om hvordan vi, og «lille meg», kan bidra til å løse de store klimautfordringene, utover det å resirkulere, slå av lyset i rom vi ikke bruker og spise mindre kjøtt.

Dette er temaer som også burde få plass i mediene. I undersøkelsen vi gjennomførte om motivasjon for å endre livsstil, fant vi etterspørsel etter mer informasjon «om de små endringene vi selv kan gjøre».

Diskusjonen om klimaendringene, og ikke minst foreslåtte løsninger på utfordringene, vekker følelser. Det er også noe vi har behov for å uttrykke.

Det har vi sett etter ulike forslag på tiltak som kan berøre enkeltmenneskets levemåte. Et nærliggende eksempel er rapporten Klimakur 2030 fra Miljødirektoratet.

Rapporten er ikke ment som en anbefaling om hva som bør gjøres, men har til hensikt å gi et bredt kunnskapsgrunnlag for Norges innsats med å redusere utslipp av klimagasser.

Den har bidratt til utveksling av både kunnskap og følelser. Men når følelser tar overhånd og nærmer seg ren sjikane, da bidrar vi ikke til noe som helst, annet enn til de ofte nedlatende personangrep på politikere og andre.

Vi ser også dessverre mer og mer at mange voksne harselerer med, og latterliggjør, de unges viktige engasjement.

Vi vet at det er store og omfattende tiltak (som for eksempel energiomstilling og kollektive transportsystemer) som enkeltpersoner ikke kan gjøre så mye med direkte.

Men vi har evne til å gjøre noe, kanskje mye. Her kan vi minne om mantraet til Siri Kalvik, tidligere kjent værmelder og nå direktør i det statlige selskapet Nysnø Klimainvesteringer: «evne forplikter».

Det er imidlertid viktig å forstå at det dreier seg om evne på forskjellige nivåer. Staten og politikerne har evner, regionene, kommunene og næringslivet likeså – og også vi individer. Vi har alle evner, av ulik type, til å kunne bidra.

Jo mer ordene vi møter formidler kunnskap, og jo mindre de kun uttrykker ubegrunnede følelser, jo større blir forståelsen av hvilke evner vi har til å gjøre vår levemåte mer klimavennlig.