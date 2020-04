Ny nettleie vil gi høyere strømregning

NVEs nye forslag gjør nettleien uforståelig for folk flest.

Tore Strandskog

Debattinnlegg

Tore Strandskog Næringspolitisk direktør, Nelfo

Debatten om strømkabelen North Connect skapte stort engasjement i vinter. Folk flest ikke vil betale for kabelen gjennom økt strømregning. Men høyere strømregning vil også for mange bli resultatet av NVEs forslag til ny nettleie – selv om de prøver å spare strøm.

NVEs forslag er en studie i forbrukerfiendtlig forvaltningspraksis. Gjennom å gjøre nettleien uforståelig for folk flest, prøver de å snike gjennom det Nelfo mener er fordyrende endringer.

Kompleksiteten i forslaget er overveldende, selv for fagfolk. Forslaget er på hele 85 sider, og introduserer begreper som de færreste av oss har anledning til å sette seg inn i.

Næringspolitisk direktør Tore Strandskog i Nelfo Foto: Andre Bartolozzi

Allerede fra neste år mener NVE at forbrukerne skal forholde seg til begreper som kapasitetsbasert nettleie, effektabonnement, sikringsdifferensiert effektledd og marginaltapssatser.

De som har interesse, kompetanse og teknologi til å forholde seg til det NVE kaller «insentiver til effektiv utnyttelse og utvikling av nettet», er trolig i mindretall. De andre vil nok hevde at strømregningen er komplisert nok og høy nok som den er.

Nordmenn flest evner å forholde seg til dagens nettleie, der vi betaler et fast månedsbeløp og så et forbruksledd i form av øre/kWh.

Denne fordelingen gir en god og viktig motivasjon til miljøtiltak i våre boliger, slik som etterisolering, behovsstyring av varme og lys, samt solceller på tak.

Men ifølge NVE gir slike tiltak ingen nytte for strømnettet. Derfor skal forbruksleddet erstattes med såkalte «kapasitetsbaserte» fastledd, som vil redusere eller fjerne lønnsomheten i miljøtiltak på egen bolig.

NVE glemmer åpenbart at disse miljøtiltakene, både samfunnsøkonomisk og klimamessig, er svært viktige. I en tid med økende konflikt om både vindkraft og vannkraft, er dette konfliktfrie bidrag.

De vil dempe behovet for strøm fra nett, noe som igjen reduserer behovet for kontroversielle kraftmaster, kabler til utlandet og utbygging av vindkraft.

Men det er aldri så galt at det ikke er godt for noe. En av intensjonene bak NVEs nettleieforslag er faktisk ganske fornuftig: Dersom man klarer å utnytte dagens kraftnett litt bedre, for eksempel ved at lading av elbil skjer om natten når det er mye ledig kapasitet, kan vi spare samfunnet for nettinvesteringer.

Men dette kan vi også oppnå på enklere måter, og helt uten bruk av NVEs nettleie-pisk. Et flott eksempel til etterfølgelse er Glitre Netts langt mer forbrukervennlige tilnærming: De premierer fornuftig lading med en litt rimeligere nettleiepris om natten.

Da beholder husholdningene motivasjonen til solstrøm og enøktiltak, samtidig som behovet for mer nett reduseres. Det er bare synd at Glitres praksis blir ulovlig hvis NVEs forslag går igjennom. Det er på tide at både NVE og politikerne begynner å våkne!