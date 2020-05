Nullutsleppskrav i 2026 er ikkje berekraftig

Eit forbod vil ta inntekter som i dag går til miljøtiltak.

Cruiseskipet MS «MSC Maraviglia» til kai i Flåm i fjor sommar. Vert nullutsleppskravet innførd frå 2016, er ikkje dette skipet lenger velkoment. Foto: Rune Sævig

Debattinnlegg

Ingrid Lydvo Direktør for berekraft og forretningsutvikling i Flåm AS

Fjordane må bli utsleppsfrie, skriv BT i sin leiarartikkel 7. mai. Men eit krav om nullutslepp berre i verdsarvfjordane frå 2026, slik Stortinget overraskande vedtok 3. mai 2018, reddar ikkje miljøet.

Klima- og miljødirektoratet bad i fjor Sjøfartsdirektoratet om å vurdere konsekvensane av å stille krav om nullutslepp i verdsarvfjordane frå 2026. I konsekvensanalysen tilrår Sjøfartsdirektoratet å utvida tidshorisont for nullutslepp frå 2026 til 2030. Det er ei klok vurdering.

Eit totalforbod i 2026 gjer at cruiseskip vil gå til andre nærliggande fjordar som Vik og Eidfjord, og såleis vert det ingen miljøgevinst.

I tillegg vil det føra til betrakteleg auke i bussaktivitet, for å koma til indrefileten i Flåm. Samla sett vil det gi auka utslepp av klimagassar.

Eit einsidig forbod som berre gjeld verdsarvfjordane frå 2026, vil gjere at inntektene forsvinn i reisemål som Flåm og Geiranger, fordi det på så kort tid ikkje vil vere teknologi som gjer cruiseskip utsleppsfrie. Dette er inntekter som i dag går til investering i nettopp miljøtiltak.

Den elektriske katamaranen «Future of the Fjords» kan køyre kring 30 nautiske mil med ein fart på 16 knop, før han må ladast. Foto: Eirik Brekke

Vi ynskjer at cruise og skipsfart skal vera grøn, men 2026 vert såleis eit sidespor. Eit forbod i to fjordar gjer ikkje at cruiseindustrien vert utsleppsfri.

Vi vil ha fjordar med grøne skip og jobbar aktivt for å få på plass landstraum i Flåm. Aurland Hamnevesen har sendt søknad om støtte til Enova.

Aurland Hamnevesen har også frå 1. januar 2020 innført EPI (Environmental Port Index), eit miljørekneskap som favoriserer dei grøne og mest miljøvenlege skipa.

Vi samarbeider med cruisereiarlag som ligg i front innan grøn teknologi, og det er allereie innført strenge krav, mellom anna knytte til innhald av svovel i drivstoff, NOx, utslepp av kloakk og gråvatn i verdsarvfjordane.

Kravet vert ytterlegare skjerpa i 2025, og det vil i større grad skrelle vekk «miljøverstingane».

Reiseliv er ei svært viktig og framtidsretta næring for Noreg, og behovet for å avgrensa klimautslepp er viktig i utviklinga av reiselivsnæringa. I Flåm jobbar vi aktivt med utfordringane knytte til landtransport, sjøfart, cruise, infrastruktur og fornuftig distribusjon av gjester i eit sårbart og utsett område.

Flåm AS har vist sterk vilje og evne til investering i berekraftig teknologisk utvikling, mellom anna gjennom utvikling av elektriske sightseeingbåtar.

Vår tredje heilelektriske båt «Legacy of the Fjords» er venta levert og i operasjonell drift i Oslo-bassenget primo juni 2020. Flåmsbana, ei av verdas vakraste jernbanestrekningar (dotterselskap Flåm Utvikling), går på fornybar energi og fraktar nær ein million passasjerar i året.

Vi har bygd ny parkeringsplass i Flåm med 30 nye ladepunkt for elbilar. Som ein naturleg del av berekraftprosjektet vårt «Visjon Nullutslepp», skal all tilknytt bussaktivitet vera utsleppsfri innan 2023. Og i tilknyting til våre elektriske fartøy, har vi etablert ein større elektrisk ladehub, Powerdock.

Samla sett utgjer dette investeringar i milliardklassen. Dette er berre starten for å rigge eit godt framtidsretta, berekraftig reiseliv. Den grøne utviklinga i Flåm med elektrifisering har vi sjølve drive fram, og ikkje etter myndigheitskrav.

Då fartøyet MS «Vision of the Fjords» vart bygd, var det ei krevjande øving å få eit regelverk på plass. Nye teknologiformer krev implementering, testing og utvikling av tilhøyrande regelverk, og det oppstår alltid barnesjukdomar. Det har vi sjølve erfart.

Tilrådinga frå Sjøfartsdirektoratet er i takt med overordna klimamål (2030), og at det vert eit allmenngyldig regelverk for alle norske fjordar, slik at miljøgevinsten vert størst og konsekvensane minst mogeleg konkurransevridande.

Løysinga er at alle fjordar får nullutsleppskrav i 2030, og at kravet om nullutslepp i verdsarvfjordar i 2026 ikkje vert vedteke.

Dette er ikkje å «lempe på krava for reinare fjordar», slik BT hevdar. Tvert om er det denne løysinga som raskast gjev oss reine fjordar.