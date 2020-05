Tre bergenssjokk på en dag

Hvorfor har ikke Bergen kommet lenger?

Debattinnlegg

Akhtar Chaudhry nestleder Vestland SV

Det er ikke lenge siden jeg flyttet til vakre Bergen. Jeg prøver å bli kjent med byen. Noe er slående vakkert i og ved Bergen, mens andre ting er direkte sjokkerende.

Denne uken fikk jeg vite noe jeg trodde var historie i en by som Bergen.

Jeg leste lederen i Bergens Tidende, der Rødts Sofie Marhaug fikk full støtte for at hun forrige uke tok et oppgjør med det hun kaller gubbeveldet i Bergen.

Marhaug påpeker at kun 6 av komiteens 29 medlemmer er kvinner. Det er selvsagt ikke akseptabelt i 2020 og er en skuffende oppdagelse. Hvordan kan det ha seg at Bergen ikke har kommet lenger?

17. mai-komiteer er selve symbolet på inkludering og maktfordeling. Grunnloven, som vi feirer 17. mai, likestilte ikke menn og kvinner, men i 1913 fikk kvinnene grunnlovfestet stemmerett. De ble likestilt med sine mannlige medborgere.

Man skulle tro at denne nyheten var nådd Bergen for lengst, men når man feirer grunnloven i Bergen, er kvinnene nesten fraværende.

Skuffelse nummer to var at kun ett av de 29 fornemme medlemmene i komiteen har etnisk minoritetsbakgrunn. Komiteen er nesten helhvit!

Bergen har et anstendig antall innbyggere med etnisk minoritetsbakgrunn, og skolegårdene er fulle av barn i alle farger. Når bystyret, byrådet og landets regjering og storting for lengst har hatt fargede medlemmer, er det meget skuffende å se at tanken knapt har nådd 17. mai-komiteen i Bergen.

De som velger denne komiteen, kan ikke ha gått over Torgallmenningen på mange tiår. Bergen har endret seg. Hvor store skylapper har komiteens oppdragsgivere?

Komiteen bør i det minste gjenspeile byens sammensetning.

Skuffelse nummer tre kom da BT på lederplass rettmessig refser Bergen for manglende kjønnsbalanse i komiteen, men samtidig ikke finner det nødvendig å ta opp at komiteen er fattig på mangfold.

Hvorfor er det viktig for BT å kreve mangfold når det gjelder kvinneandelen, mens avisen hopper bukk over manglende inkludering av bergensere med etnisk minoritetsbakgrunn?

Det er skuffende og slitsomt at du må være en farget mann eller kvinne, for å se at mangfoldet er fraværende.

