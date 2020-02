Norge – et kommunistisk helvete?

Liberalistene har arvet tankegods fra den amerikanske høyresiden.

SVARER: Liberalistenes antydninger om «kommunisme» har ingenting med norsk virkelighet å gjøre, mener Trond Wathne Tveiten (MDG). Foto: Privat

Trond Wathne Tveiten MDG-politiker

Det må være fryktelig å bo i Norge, et kommunistisk helvete de fleste vil flykte fra. Ikke har vi privat næringsliv her, alt er en del av et statlig monopol. Vi er tydeligvis også det siste landet som ikke har fjernet kommunismen, som falt sammen i Øst-Europa i 1989.

Det er dette inntrykket jeg sitter igjen med etter å ha lest Fredrik Jomark fra Liberalistene sitt innlegg i BT 12. februar. Hvis ikke alt er drevet av private, har ikke folk det bra, og vi kan sammenlikne oss med Øst-Europa.

Jeg forstår at Liberalistene ikke ønsker at renholdstjenestene skal driftes av det kommunale, men å sammenlikne beslutningen med kommunismen i Øst-Europa før 1989, finnes det ikke belegg for.

Hadde det vært så grusomt som Jomark fremstiller det, er det tvilsomt om innlegget hans hadde kommet på trykk. Både han og jeg hadde trolig vært i fengsel, som fiender av staten.

Liberalistene har tydeligvis arvet tankegods fra den amerikanske høyresiden, der den rådende ideologien er at alle som jobber i det offentlige verken kan eller ønsker å gjøre jobben sin.

Hvor han finner belegg for dette, utenom i et ideologisk flammende manifest, vet ikke jeg. Påstanden er ganske grov, for alt kan faktisk ikke måles i penger. De fleste i offentlig sektor står på – dag og natt – for å gi et best mulig tilbud.

Jomark skriver: «Men nå er det politikere, byråkrater og skattepenger som har ansvaret, i stedet for profesjonelle». Interessant påstand, men det er faktisk slik at byråkratene som jobber i det offentlige ikke er hentet rett fra gaten. De er profesjonelle og har faktisk relevant utdannelse.

Når Jomark igjen forsøker å angripe myndighetene for brudd på arbeidsmiljøloven, blir komedien komplett. Høyresiden i Norge har liberalisert og svekket denne loven, og dermed angrepet rettigheter som fagbevegelsen brukte mange år på å kjempe frem.

Nettopp dette har skjedd i høyresidens foregangsland, USA, og har ført til at flere har lønninger som knapt holder til å overleve. Privatiseringene har også vært en såpass stor suksess, at folk har måttet selge gård og grunn på grunn av helseutgifter.

Man kan gjerne ta en debatt om hva som bør drives av staten, men å bruke ordet kommunisme i tide og utide er faktisk å spytte på folk som måtte lide under disse regimene, og de som valgte å flykte fra dem.

Kanskje Jomark kan gi oss et eksempel på mennesker som har måtte flykte fra Norge på grunn av offentlige vaskehjelper og privatiseringen av alle offentlige tjenester.

