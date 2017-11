Det er mulig å stoppe hotelldrift i boligbygg.

«Ellen fikk plutselig 40 nye hotellnaboer» meldte NRK på mandag. 40 leiligheter i Damsgårdssundet i Bergen er kjøpt opp av et AS og drives som hotell.

Byråd for byutvikling i Bergen, Anna Elisa Tryti, uttalte at hun er oppmerksom på at trenden er blitt et nasjonalt problem, men at hun mangler verktøy – både juridisk og økonomisk – for å kunne regulere det. Det er ikke riktig.

Det finnes allerede begrensninger og virkemidler i loven som kan forhindre hotelldrift i bolighus. For borettslag har Kommunal- og moderniseringsdepartementet uttalt at «Dersom man erverver en andel i et borettslag kun for å drive utleie gjennom Airbnb eller lignende, vil hovedformålet med bruken kunne karakteriseres som næringsvirksomhet som krever styrets samtykke etter brl. § 5-11 tredje ledd. Bruken kan da sammenlignes med det å drive hotell, motell, pensjonat eller lignende overnattingssted».

Er det snakk om seksjonerte leiligheter, vil tilsvarende synspunkt som for borettslag kunne gjøres gjeldende. I utgangspunktet vil leilighetene ha blitt kategorisert til boligformål i forbindelse med seksjoneringen. Hotell, motell og hospitsutleie anses derimot som et næringsformål. Eierseksjonsloven krever derfor reseksjonering (som inkluderer samtykke fra sameiet og kommunal behandling) før man lovlig kan benytte leiligheter til hotell.

Det finnes også virkemidler i eierseksjonsloven dersom «hotellifisering» eller «hyblifisering» i vesentlig grad påvirker de øvrige beboernes trivsel (for eksempel gjennom støy, utløsning av brannalarmer og så videre). Dette kan i ytterste konsekvens føre til utkastelse i form av krav om tvangssalg av seksjoner/enheter.

Plan- og bygningsloven kan også sette begrensninger. Et leilighetsbygg kan ikke benyttes til hotelldrift uten at dette må omsøkes som en bruksendring.

Det er derfor mulig for Ellen og andre som er rammet av «hotellifisering», å stoppe hotelldrift i boligbygg. Det kan også være tilfellet ved Airbnb-korttidsutleie eller tilsvarende. Her må det gjøres en konkret vurdering.