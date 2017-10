Kanskje er jeg for ung til å bekymre meg for brystkreft, men jeg gjør det likevel.

Jeg er 29 år gammel, fødte mitt første barn for to år siden og ammet henne uten problemer. Kanskje er jeg for ung til å bekymre meg for brystkreft, men jeg gjør det likevel. Jeg har opplevd kreftsykdom tett på livet. Min beste venninne Kristine oppdaget en kul i venstre bryst to dager før 24-års dagen sin. En uke senere var første operasjon gjennomført. Videre fulgte et tungt år med cellegift, behandlinger og sykehusinnleggelse. Hårtap og fjerning av begge brystene ble en tøff realitet. I tillegg fikk både min oldemor og farmor brystkreft før de var fylt 50 år.

De som er i nær familie med en eller flere som har hatt brystkreft, får gjerne oftere innkalling til brystsjekk og mammografi. Det er ingen fornøyelse. Du har kanskje stått der selv, avkledd med blottede bryst som deretter blir skvist så hardt av en kald maskin at du må holde pusten og telle til ti. Det gjør visst ikke vondt. Litt ubehagelig kanskje, men brystene tåler såpass. Jeg tenker at det må være verdt en skvis for å sjekke om skumle klumper har tatt bolig inni brystvevet.

Ventingen etterpå er mer nervepirrende. Fant de noe, mon tro? Fikk de bilder av hele brystet? Armhulene? Har de oversett noe?

Mammografi kan avsløre forandringer i brystene som er for små til at du selv kan kjenne dem. Hensikten er å oppdage kreft på et tidlig stadium, som vil øke sjansene for at du overlever.

Og det nytter. Dødelighet av brystkreft er redusert med nærmere 30 prosent som følge av mammografiprogrammet. Kvinner i Hordaland er flinke å møte til screening, med over 80 prosents oppmøte.

Går det an å leve når du vet at du skal dø?

Det er mulig farmor gikk for lenge før hun kontaktet legen sin og ble sendt videre til utredning. Etter grundig sjekk gikk det i alle fall raskt. Noen uker senere var farmor ett bryst fattigere. Likevel smilte hun tappert og sa: Dette går bra. Vi trenger ikke bryster når vi er ferdige med ammingen. Hun var bare 45 år gammel. En dame i sin beste alder. Høy, flott og verdens snilleste.

Farmor fikk aldri rekonstruert brystet, det var ikke så vanlig den gangen på 80-tallet. Hun fikk derimot en silikonprotese som hun puttet inn i en lomme på BH-en eller bikinitoppen. Alle kunne se at brystene var ulike, men hun gjorde aldri noe nummer av dette. Min venninne Kristine fikk derimot nye bryster innen ett år.

Noen år etterpå oppdaget de spredning av kreft i lymfene til farmor, som deretter spredte seg til lunger og skjelett. Farmor døde i 1989, kun 52 år gammel. Da var jeg akkurat fylt ett år.

Jeg rakk aldri å bli kjent med farmoren min. Hun fikk se meg som nyfødt og deltok i dåpen min en liten stund, før hun måtte dra tilbake til Haukeland. Hun var ganske dårlig på den tiden. Jeg skulle ønske farmor hadde levd i dag. Da ville jeg spurt henne hvordan hun opplevde kreftsykdommen. Var hun redd? Hadde hun noen å prate med? Hun var av den mer beskjedne sorten, men det var generelt mindre åpenhet og informasjon rundt det å bli kreftsyk den gangen.

«Eg var ein mann på 26 år, nyleg utdanna politimann, i knallform, sterkare og raskare enn dei fleste, og så skulle eg av alle bli ramma av kreft?»

I dag finnes det heldigvis et vell av informasjon, både om forebygging og støtte underveis i behandlingen. Du finner Vardesentre i hele landet, der både den syke og de pårørende kan få viktige råd om det å leve som kreftrammet.

Jeg tenker på min kjære farfar, som fikk god oppfølging av legene på sykehuset, men han hadde nok trengt å prate mer med noen som forsto hva han gikk igjennom. Jeg tror han var mye ensom som pårørende til en svært syk kone over flere år. Samtidig skulle han lede en skole og sørge for barna som fremdeles bodde hjemme.

Mye god kreftomsorg har kommet til de siste 20–30 årene. Samtidig overlever stadig flere kreft, også brystkreft, slik som bestevenninnen min Kristine. Vi trenger ikke frykte sykdommen like mye som før. 70 prosent overlever kreftsykdom. Tenk på det!

Jeg tror vi alle kan bli flinkere til å sjekke brystene våre jevnlig. Ikke minst bør vi damer kontrollere brystene våre, enten selv eller med hjelp fra legen eller en i familien.

Siden jeg har en venninne som har hatt brystkreft, vet jeg at det finnes flere symptomer enn bare mistenkelige klumper. Det kan være søkk i huden på brystene, fargeendring av hud, eller brystvorte som trekker seg innover.

Noen venter nok for lenge med å gå til legen, slik som farmoren min kanskje gjorde. Jeg kjenner i hvert fall at det er på i tide og ta en skikkelig sjekk i år.

Døden som rusker i oss