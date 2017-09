Innen tyve år fra i dag vil en bergenser vinne gullmedalje i sykkel-VM.

Jeg vil åpne med en spådom. Innen tyve år fra i dag vil en bergenser vinne gullmedalje i sykkel-VM, og det vil sendes bilder av gullmedaljevinneren som barn på sykkel fra opptak som ble gjort under dette VM.

Når jeg ser på alle de håpefulle unge syklistene i fullt utstyr som ferdes i alle gatene i Bergen i dag, inspirert av syklistene fra de daglige TV-overføringene, da er jeg ikke i tvil om at en av dem skal utmerke seg en dag.

Hvorfor? Jo, drømmer blir skapt. Håp blir skapt. Mange av disse unge syklistene ser seg selv passere målstripen som en vinner. Jeg ser det i øynene på dem, en iver etter å oppnå noe stort, drømmen om seier.

Derfor er dette mesterskapet så viktig for oss bergensere spesielt, og oss nordmenn generelt. Det skaper håpefulle drømmer, sunne drømmer, drømmer om å nå et mål, et mål som førstemann.