Å ignorere flertallet av byens befolknings behov, bekymringer og frustrasjon, er fornærmende og respektløst.

Å kalle kritikere for «furtere», må være tatt ut av hersketeknikkens ABC. Det går igjen i kommentarfelt og artikler om sykkel-VM. Men å kalle noen furtere fordi de ikke deler ditt sannhetsbilde, er oppskriften på å mislykkes i kommunikasjonen. Eller frasen «det blir gøy», som blir brukt konstant av de involverte i arrangementet.

Når jeg snakker med kolleger, venner, familie, så er det en eller to av ti som er positive til sykkel-VM. Kanskje er dette noenlunde overførbart til resten av bergenserne, altså 10-20 prosent som synes dette er strålende. Da må disse få respektere at for store deler av befolkningen i byen innebærer arrangementet en haug utfordringer. Å ignorere flertallet av byens befolknings behov, bekymringer og frustrasjon er fornærmende og respektløst og vil bidra til ytterligere «furting», som det blir kalt.

Så forkjempere for sykkel-VM: Her er hva dere kunne og burde ha skrevet for å kanskje få litt mindre furting, sutring og syting:

Kjære bergenser, tusen takk. Tusen takk for vi får lov til å holde dette arrangementet i vår by. Vi vet det er en særinteresse som ikke mange deler med oss. Tusen takk for dere bidrar til (selv om dere ikke er interessert) at dette er gjennomførbart.

Tusen takk til dere som skal levere i barnehage, komme dere på jobb når veier er stengt og fremkommeligheten er redusert, til dere som har termin og var livredd nok i utgangspunktet, til dere som trenger pleie i Bergen sentrum og er redd for redusert tilbud. Vi vet det blir påtvunget dere, og at dere ikke ser poenget. Men vi vil likevel vise vår takknemlighet, og vi setter så enormt pris på at vi kan gjennomføre dette i vår by.