Fann du arbeidsplassen din i dag?

Eg er glad eg vart gammal nok til å kunne sove litt lengre om morgonane før dette nye konseptet kom.

Å ha eige kontor er endå større luksus i dagens arbeidsliv enn det var før i tida. No er det ope landskap og «free seating» som tel.

Jan Per Styve Sandviken

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Dei hadde det enkelt når dei gjekk på arbeid, alle dei som jobba på skipsverftet i Solheimsviken for lenge sidan. Føtene fann vegen, hendene fann verktøyet – og alle visste kor dei skulle gå for å gjere jobben sin. Dei hadde det enklare enn alle kontorfolka som no må leite etter ein arbeidsplass – kvar dag, og som aldri får sitte på same plassen neste dag.

No er det opne kontorlandskap som gjeld, der folk sit vagla ved lange bord – nesten som i eit moderne hønsehus. Free seating og Clean desk, heiter det nye konseptet. Du har ikkje ein fast arbeidsplass lenger. Og når du går heim, skal bordet vere rydda – ikkje ein binders skal liggje att. Det går sikkert greitt, det er vel ingen som brukar binders på slike kontor.

Jan Per Styve trur det hadde vore strevsamt å tilpasse seg ope kontorlandskap, om han framleis var yrkesaktiv.

Neste dag sit det ein annan ved det bordet du trudde var din arbeidsplass, og du lyt finne deg ein annan ledig plass. Om forskarane har rett, så er mange av kollegaene dine sjukmelde på grunn av det nye konseptet, så det skal vere plass til deg – sjølv om arbeidsgjevaren berre har kjøpt inn stolar til 80 prosent av dei som er tilsett.

Aller først må du finne skapet ditt, hugse låsekoden, hente ut tastaturet ditt – og så speide utover kontorlandskapet etter ein plass å slå deg ned. Men stolen er tilpassa han som sat der i går, ein som var veldig kort i beina. Og stoltypen er ulik den du sat i i går, så det tar tid å finne ut korleis du kan justere den til din beinlengde.

Når du endeleg sit godt og har kopla til tastaturet og kome deg inn på dataen – ringjer telefonen, og du fomlar i lomma etter dingsane du skal ha i øyra for å høyre beskjeden frå kona di om at du gløymde matpakka. Då er klokka blitt 9.15, og du er endeleg klar til å gjere nytte for deg. Men du lengtar tilbake til den tida du berre trong leite etter ein parkeringsplass – ikkje etter ein arbeidsplass.

Om ein av ungane dine kjem innom for å levere matpakka du gløymde att heime, lyt ho leite gjennom heile lokalet for å finne deg – kanskje gjennom fleire etasjar. Godt då at du kan kjøpe deg mat i kantina, sidan ungen din neppe finn deg før etter lunsj.

Skal du slå av ein prat med sidemannen, kanskje berre for å høyre om han no har kome på talefot att med svigermor – så lyt de gå inn på eit lukka rom, slik at de ikkje forstyrrar dei andre kontorslitarane. Men så oppdagar du ikkje at sidemannen er ein annan enn i går, og han forstår ikkje kva du meiner – han har jo ingen svigermor.

Å reise deg for å leite etter han du skulle snakke med om svigermor, tør du ikkje. For du oppdagar brått at det er sjefen din som sit på andre sida av deg – ho som du har høyrt har sideblikk som ei ugle. Ikkje eingong ho har kontor og fast plass lenger. No kan du ikkje lenger gøyme deg for sjefen, ikkje eingong på eit av stilleromma – for der er det glasvegg.

Eg er glad eg vart gammal nok til å kunne sove litt lengre om morgonane før dette nye konseptet kom. Så godt som eg hadde det i mi jobbetid, trur eg at eg hadde slite med å tilpasse meg denne nye tida. Men eg ertar av og til dei unge med å fortelje korleis eg hadde det: Mitt eige romslege hjørnekontor, eige møterom vegg i vegg – og eigen sekretær som passa på meg. Endåtil fast parkeringsplass hadde eg.

Men eg fall ikkje for freistinga til å la sekretæren min kjøpe julegåve til kona. Det var visst dei som gjorde det også. Ikkje flørta eg med sekretæren heller. Det var det visst også mange som gjorde før – då slikt var tillate.

Eg lurar på korleis dei gjer det i desse opne landskapa? Det kan vel vere litt freistande når ei ny ung dame sit tett inntil deg på sideplassen? Men ho er kanskje sjefen din, og då er det litt kinkig. Og sekretærar har dei visst ikkje lenger – ikkje det heller.