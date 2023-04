Du skal holde ditt barns privatliv hellig

Jeg vil takke foreldrene mine for at de ikke delte et eneste bilde fra min barndom på internett.

Jeg var et sjenert barn og hadde komplekser knyttet til kroppen min. Det tror jeg ikke foreldrene mine var klar over, skriver Daniel Hageland.

Daniel Hageland Lærer

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Bildedeling i sosiale medier har i den siste tiden skapt stor debatt. Debatten tar for seg foreldre som deler bilder av barna sine uten samtykke, samtidig som vi kan lese at enkelte skoler ser seg nødt til å sende bekymringsmelding til foresatte på grunn av barnas digitale uvett.

Det viser seg at elever har delt nakenbilder av andre på sosiale medier, og at flere barn bruker ulike plattformer på internett for å bedømme hverandres utseende.

Det har fått meg til å tenke: Lærer barna – av oss foreldre – at det er greit å dele bilder uten samtykke, siden flere av de har levd et liv med bilder fra deres egen oppvekst på sosiale medier, som de selv ikke har kontroll på?

Jeg vil takke foreldrene mine. De har ikke delt et eneste bilde fra min barndom på internett. Bildene de har tatt, ligger trygt plassert i en skuff i Stavanger. Det er jeg glad for.

Det er ikke sjelden jeg går gjennom familiealbumene når jeg er på besøk hos min mor og far. Bilder fra hytten på Vier, Lanzarote og Danmark. De vitner om gode tider, fine minner.

Som voksen har jeg blitt trygg på meg selv, men det har ikke alltid vært sånn. Jeg var et sjenert barn. En som sjelden rakk opp hånden; en som aldri ville være i fokus.

I tillegg hadde jeg komplekser knyttet til kroppen min. Jeg var ikke fornøyd. Jeg følte at jeg var tykk, og jeg hatet å vise magen min. Det var spesielt utfordrende når vi var i svømmehallen, på stranden eller i gymgarderoben.

Dette tror jeg ikke alle var klar over, heller ikke foreldrene mine. Jeg holdt det for meg selv.

La oss da tenke oss tilbake til 2002, sommeren vi var i Lanzarote. En fantastisk fin tur vi hadde som familie. Mamma, pappa, søsteren min og jeg. Første gang på fly, første gang i Syden. Kun kos på timeplanen: is, bading og strandliv.

Tenk om Facebook eller Instagram hadde eksistert på den tiden, og foreldrene mine hadde delt bilder av meg, der jeg satt i isbaren kun med badeshorts, uten T-skjorte. Det hadde skapt store konsekvenser for meg som barn, det ville vært krise.

Jeg gjorde alt for å skjule kroppen min. Kjøpte store gensere, slik at jeg kunne gjemme bort magen. Baggy jeans, for å skjule lårene mine. Og jeg valgte å få langt hår, for å skjule mesteparten av ansiktet mitt.

I et tastetrykk kunne de ødelagt mye. Alt jeg hadde jobbet for. Alt arbeidet jeg hadde gjort for å skjule det jeg hadde størst utfordringer med: Kroppen min, utseendet mitt.

De ville nok sagt: Men, det er jo bare noe fint som vi ville dele med alle sammen! Et koselig bilde av oss, som nyter livet i varmen. Skal ikke det være greit nå?

Jo, det er nok som oftest nettopp det foreldre pleier å svare med, dersom de blir konfrontert av barna sine på grunn av lite gjennomtenkt bildedeling: «Det er jo bare et koselig ferieminne.»

Selv om vi tror at vi kjenner barna våre godt, så vet vi ikke alt om dem. Vi kan aldri ha full kontroll på alt de går og bærer på av usikkerhet, det er umulig.

Derfor bør vi foreldre følge det som burde vært det ellevte bud: Du skal holde ditt barns privatliv hellig og borte fra sosiale medier.

Det er jo en klisje, men den passer godt her, syns jeg: Barn lærer av det vi gjør; ikke av det vi sier de skal gjøre.

Kanskje vi klarer å få bukt med barnas digitale uvett, dersom vi følger dette budet?