Bolt er nå historie, heldigvis!

I en liten by som Bergen bør antallet sparkesykler reguleres mer.

Ikke før det var klart at Bolt gir seg i Bergen, så ønsket Bymiljøetaten å erstatte med en ny aktør. Det liker ikke innsenderen.

Marlen Foseid Bergen

Sparkesykkelfirmaet Bolt kaster inn håndkleet og gir seg i Bergen. Det var visst ikke økonomisk forsvarlig å ha tre konkurrerende selskaper i denne byen. Nå er det to firmaer igjen. Men ikke før det var klart, før Bymiljøetaten ønsker å erstatte Bolt, slik at det igjen blir tre firmaer.

Jeg lurer på hvor debatten om sparkesykkelens skadevirkninger har tatt veien i Bymiljøetatens kontorer. Dette strømavhengige nymotens transportpåfunn har vært diskutert opp og ned i mediene, uten av argumentene ser ut til å ha gjort inntrykk på de som har politisk makt i denne byen.

Jeg skal la være å trette leserne med en oppsummering av alle skadevirkningene, men heller prøve å rette fokus mot hva sparkesykkelen betyr for hverdagen for oss som er litt oppi årene.

Det er nemlig mye snakk om at de eldre skal bo hjemme så lenge som mulig, og at det skal legges til rette for at de som kan, skal ha en aktiv hverdag. Da forstår jeg det sånn at vi skal kunne bruke byrommet på lik linje med andre innbyggere i Bergen.

Dessuten er det opplest og vedtatt at det er bra for helsen å spasere litt hver dag, og igjen hvis du da kan, for eksempel dit du skal gjøre dine innkjøp. Men hva skjer med fremkommeligheten hvis det kommer en sparkesykkel i full fart på fortauet, og hva hvis brukeren ikke har det minste lyst til å respektere fartsgrensen? Og hva hvis sykkelen ligger slengt på fortauet?

Sparkesykler på fortau er uttrykk for en grov aldersdiskriminering, mener Marlen Foseid.

Vi har utrolig mange eksempler på at det er tilfelle, både når det gjelder fartsgrense og ulovlig parkering. Dette har etter hvert blitt så alvorlig at byrommet gradvis blir fratatt oss som er eldre, og det blir et tap av livskvalitet for oss som ikke kan benytte slik transport.

Det kan være så mange lover og regler det bare vil om bruken av sparkesykler – promillegrense, hjelm, fartsbegrensning osv. Det er dessverre likevel helt opp til brukeren om han/hun vil følge dette. Men dessverre, det virker som det er enklest å gi blaffen. Det får likevel ingen konsekvenser.

Vi er på ingen måte en bakstreversk generasjon, vi eldre, men vi kan ikke hilse velkommen politiske vedtak som hindrer oss å ha et vanlig hverdagsliv i Bergen. Sparkesykkelbruk på fortau er et av disse vedtakene som tar fra oss valgmulighetene som yngre mennesker har.

Sparkesykler på fortau og turveier er derfor et uttrykk for en grov aldersdiskriminering.

Kjære bymiljøetat og byråd: Regulér bruken av fortau, og regulær antallet sparkesykler som kan være i en liten by som Bergen. Gjør dere dette, tar dere hensyn, viser forståelse for og hjelper de eldre som bor i denne byen.